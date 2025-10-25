ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
191
Час на прочитання
2 хв

Кельтський гороскоп дерев на 25 жовтня 2025 року: Дівам — гармонія, Рибам — м'яке відновлення

25 жовтня 2025 року налаштовує на внутрішнє чуття та уважність до деталей. Це день, коли рішення народжуються не через напругу, а через усвідомлення і тишу.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Кельтський гороскоп дерев

Кельтський гороскоп дерев / © ТСН

Дерева-покровителі кельтського гороскопа допомагають зберігати внутрішню цілісність і не втратити власний ритм серед зовнішнього сповільнення.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Дерева-покровителі

  • Овен — Ясен: зосередженість, ясність і поступове напрацювання результату.

  • Телець — Верба: ніжність і чутливе ставлення до власних потреб.

  • Близнята — Горобина: душевне тепло та м'яка, дружня підтримка.

  • Рак — Кипарис: внутрішня зібраність і емоційна стійкість.

  • Лев — Липа: доброта, тепло і турбота про близьке середовище.

  • Діва — Маслина: гармонія, дипломатичність та збереження внутрішнього балансу.

  • Терези — Смерека: тиха сила, самодисципліна і вірність собі.

  • Скорпіон — Бук: зрілість, стабільність і вміння тримати внутрішній фокус.

  • Стрілець — Осика: легкість, розслаблена адаптивність без тиску.

  • Козоріг — Дуб: стійкість, внутрішній каркас і впевненість у напрямі.

  • Водолій — Клен: гнучке мислення, нові ідеї та натхненність.

  • Риби — Слива: ніжне емоційне відновлення, очищення і спокій.

25 жовтня 2025 року — день, коли важливо не пришвидшувати події. Справжній прогрес відбувається всередині: у розумінні своїх меж, станів і потреб. Дерева цього дня підтримують м’яку трансформацію без надриву.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що осінь дарує кохання: ці три знаки в жовтні 2025 року нарешті зустрінуть свою другу половинку.

Дні жовтня стануть для цих знаків зодіаку періодом натхнення, тепла й романтичних відкриттів. Головне — дозволити собі бути щирими та вчасно прийняти подарунки долі.

Дата публікації
Кількість переглядів
191
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie