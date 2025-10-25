Кельтський гороскоп дерев на 25 жовтня 2025 року: Дівам — гармонія, Рибам — м'яке відновлення

Кельтський гороскоп дерев / © ТСН

Дерева-покровителі кельтського гороскопа допомагають зберігати внутрішню цілісність і не втратити власний ритм серед зовнішнього сповільнення.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Дерева-покровителі

Овен — Ясен : зосередженість, ясність і поступове напрацювання результату.

Телець — Верба : ніжність і чутливе ставлення до власних потреб.

Близнята — Горобина : душевне тепло та м'яка, дружня підтримка.

Рак — Кипарис : внутрішня зібраність і емоційна стійкість.

Лев — Липа : доброта, тепло і турбота про близьке середовище.

Діва — Маслина : гармонія, дипломатичність та збереження внутрішнього балансу.

Терези — Смерека : тиха сила, самодисципліна і вірність собі.

Скорпіон — Бук : зрілість, стабільність і вміння тримати внутрішній фокус.

Стрілець — Осика : легкість, розслаблена адаптивність без тиску.

Козоріг — Дуб : стійкість, внутрішній каркас і впевненість у напрямі.

Водолій — Клен : гнучке мислення, нові ідеї та натхненність.

Риби — Слива: ніжне емоційне відновлення, очищення і спокій.

25 жовтня 2025 року — день, коли важливо не пришвидшувати події. Справжній прогрес відбувається всередині: у розумінні своїх меж, станів і потреб. Дерева цього дня підтримують м’яку трансформацію без надриву.

Дні жовтня стануть для цих знаків зодіаку періодом натхнення, тепла й романтичних відкриттів. Головне — дозволити собі бути щирими та вчасно прийняти подарунки долі.