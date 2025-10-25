- Дата публікації
Кельтський гороскоп дерев на 25 жовтня 2025 року: Дівам — гармонія, Рибам — м'яке відновлення
25 жовтня 2025 року налаштовує на внутрішнє чуття та уважність до деталей. Це день, коли рішення народжуються не через напругу, а через усвідомлення і тишу.
Дерева-покровителі кельтського гороскопа допомагають зберігати внутрішню цілісність і не втратити власний ритм серед зовнішнього сповільнення.
Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.
Дерева-покровителі
Овен — Ясен: зосередженість, ясність і поступове напрацювання результату.
Телець — Верба: ніжність і чутливе ставлення до власних потреб.
Близнята — Горобина: душевне тепло та м'яка, дружня підтримка.
Рак — Кипарис: внутрішня зібраність і емоційна стійкість.
Лев — Липа: доброта, тепло і турбота про близьке середовище.
Діва — Маслина: гармонія, дипломатичність та збереження внутрішнього балансу.
Терези — Смерека: тиха сила, самодисципліна і вірність собі.
Скорпіон — Бук: зрілість, стабільність і вміння тримати внутрішній фокус.
Стрілець — Осика: легкість, розслаблена адаптивність без тиску.
Козоріг — Дуб: стійкість, внутрішній каркас і впевненість у напрямі.
Водолій — Клен: гнучке мислення, нові ідеї та натхненність.
Риби — Слива: ніжне емоційне відновлення, очищення і спокій.
25 жовтня 2025 року — день, коли важливо не пришвидшувати події. Справжній прогрес відбувається всередині: у розумінні своїх меж, станів і потреб. Дерева цього дня підтримують м’яку трансформацію без надриву.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
