Кельтський гороскоп дерев на 26 грудня 2025 року: день спокійного руху і внутрішнього збирання

Після світлого, майже нерухомого 25 грудня настає день обережного руху. Це ще не активність, але вже й не повна тиша.

Кельтські дерева 26 грудня підтримують поступовість, уважність до себе й здатність зібрати думки та сили без тиску. День добре підходить для впорядкування — внутрішнього і зовнішнього.

Гороскоп на 26 грудня 2025 року

Овен — В’яз

Відповідальність, внутрішня зрілість.

Прогноз: Ви відчуваєте потребу навести лад у справах. День сприяє спокійному плануванню й прийняттю відповідальності без напруженості.

Телець — Каштан

Рівновага, справедливість, стійкість.

Прогноз: Ви прагнете чесності та ясності. Добрий день для врівноважених рішень і відновлення внутрішнього балансу.

Близнята — Горобина

Інтуїція, захист, чутливість.

Прогноз: Ви тонко відчуваєте атмосферу. День радить не розпорошуватися й берегти енергію.

Рак — Яблуня

Тепло, турбота, відновлення.

Прогноз: День м’який і підтримуючий. Добре приділити час близьким або створити для себе відчуття затишку.

Лев — Дуб

Стійкість, опора, внутрішня сила.

Прогноз: Ви відчуваєте ґрунт під ногами. День не про демонстрацію, а про спокійну впевненість.

Діва — Граб

Зосередженість, порядок, дисципліна.

Прогноз: Ви легко структуруєте хаос. Сприятливий день для впорядкування справ, думок і планів.

Терези — Клен

Гнучкість, гармонія, краса балансу.

Прогноз: Ви знаходите золоту середину. День сприяє м’яким рішенням і естетичному задоволенню від простих речей.

Скорпіон — Тис

Глибина, внутрішній перехід.

Прогноз: Усередині триває тиха трансформація. Не поспішайте з діями — процес ще дозріває.

Стрілець — Ясен

Рух, перспектива, бачення шляху.

Прогноз: З’являється відчуття напряму. День добрий для осмислення майбутніх кроків без конкретних дедлайнів.

Козоріг — Сосна

Витривалість, стабільність.

Прогноз: Ви повільно, але впевнено відновлюєте сили. День підтримує тілесний ресурс і спокійну працю.

Водолій — Тополя

Самоусвідомлення, внутрішня чесність.

Прогноз: Ви ясно бачите, що варто змінити у повсякденності. День для тихих рішень, не для пояснень.

Риби — Верба

Чутливість, прийняття, інтуїція.

Прогноз: День дуже тонкий для вас. Корисні тиша, вода, м’який ритм і уважність до власних відчуттів.

26 грудня — день збирання після святкового світла. Кельтські дерева нагадують: не потрібно поспішати входити в активність. Краще повільно навести лад, зберегти внутрішній спокій і дозволити новому ритму сформуватися природно.

