Кельтський гороскоп дерев на 26 вересня 2025 року: Ракам — ніжність, Стрільцям — рішучість

Дерева-покровителі кельтського гороскопа допоможуть кожному знаку зодіаку знайти баланс між внутрішніми емоціями та зовнішньою активністю.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Дерева-покровителі

Овен — Кипарис : внутрішня врівноваженість і сила духу.

Телець — Бук : мудрість і стратегічність у плануванні.

Близнята — Осика : гнучкість і відкритість до нового.

Рак — Липа : ніжність, турбота й душевна гармонія.

Лев — Дуб : впевненість і рішучість у діях.

Діва — Маслина : миролюбність і здатність підтримувати гармонію.

Терези — Сосна : витримка і стабільність у складних питаннях.

Скорпіон — Горобина : щирість і сила емоцій.

Стрілець — Клен : рішучість і натхнення для руху вперед.

Козоріг — Смерека : стійкість і надійність у важливих справах.

Водолій — Яблуня : тепло і щирість у стосунках.

Риби — Слива: внутрішній баланс і спокій у душі.

26 вересня 2025 року сприятиме гармонії між дією і відчуттям. Дерева-покровителі допоможуть уникати надмірних емоцій, знайти впевненість і зберегти рівновагу у важливих справах.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

