- Дата публікації
-
- Категорія
- Астрологія
- Кількість переглядів
- 46
- Час на прочитання
- 1 хв
Кельтський гороскоп дерев на 26 вересня 2025 року: Ракам — ніжність, Стрільцям — рішучість
26 вересня 2025 року — день, коли важливо поєднати чутливість із впевненими діями.
Дерева-покровителі кельтського гороскопа допоможуть кожному знаку зодіаку знайти баланс між внутрішніми емоціями та зовнішньою активністю.
Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.
Дерева-покровителі
Овен — Кипарис: внутрішня врівноваженість і сила духу.
Телець — Бук: мудрість і стратегічність у плануванні.
Близнята — Осика: гнучкість і відкритість до нового.
Рак — Липа: ніжність, турбота й душевна гармонія.
Лев — Дуб: впевненість і рішучість у діях.
Діва — Маслина: миролюбність і здатність підтримувати гармонію.
Терези — Сосна: витримка і стабільність у складних питаннях.
Скорпіон — Горобина: щирість і сила емоцій.
Стрілець — Клен: рішучість і натхнення для руху вперед.
Козоріг — Смерека: стійкість і надійність у важливих справах.
Водолій — Яблуня: тепло і щирість у стосунках.
Риби — Слива: внутрішній баланс і спокій у душі.
26 вересня 2025 року сприятиме гармонії між дією і відчуттям. Дерева-покровителі допоможуть уникати надмірних емоцій, знайти впевненість і зберегти рівновагу у важливих справах.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
