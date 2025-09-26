ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
46
Час на прочитання
1 хв

Кельтський гороскоп дерев на 26 вересня 2025 року: Ракам — ніжність, Стрільцям — рішучість

26 вересня 2025 року — день, коли важливо поєднати чутливість із впевненими діями.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Кельтський гороскоп дерев

Кельтський гороскоп дерев / © ТСН

Дерева-покровителі кельтського гороскопа допоможуть кожному знаку зодіаку знайти баланс між внутрішніми емоціями та зовнішньою активністю.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Дерева-покровителі

  • Овен — Кипарис: внутрішня врівноваженість і сила духу.

  • Телець — Бук: мудрість і стратегічність у плануванні.

  • Близнята — Осика: гнучкість і відкритість до нового.

  • Рак — Липа: ніжність, турбота й душевна гармонія.

  • Лев — Дуб: впевненість і рішучість у діях.

  • Діва — Маслина: миролюбність і здатність підтримувати гармонію.

  • Терези — Сосна: витримка і стабільність у складних питаннях.

  • Скорпіон — Горобина: щирість і сила емоцій.

  • Стрілець — Клен: рішучість і натхнення для руху вперед.

  • Козоріг — Смерека: стійкість і надійність у важливих справах.

  • Водолій — Яблуня: тепло і щирість у стосунках.

  • Риби — Слива: внутрішній баланс і спокій у душі.

26 вересня 2025 року сприятиме гармонії між дією і відчуттям. Дерева-покровителі допоможуть уникати надмірних емоцій, знайти впевненість і зберегти рівновагу у важливих справах.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, астрологи назвали три знаки зодіаку, яким усміхнеться талан у вересні 2025 року.

