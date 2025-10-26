Кельтський гороскоп дерев на 26 жовтня 2025 року: Терезам — душевний баланс, Скорпіонам — внутрішня опора

Кельтський гороскоп дерев / © ТСН

Дерева-покровителі кельтського гороскопа цього дня вказують не на дію, а на глибше відчуття себе.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Дерева-покровителі

Овен — Маслина : прийняття, примирення та м’яке вирівнювання стану.

Телець — Осика : легке очищення від напруги, гнучкість і відновлення.

Близнята — Липа : емоційне тепло, доброзичливість і тихий комфорт.

Рак — Клен : ясність у намірах і м’яке повернення до внутрішньої рівноваги.

Лев — Горобина : душевне світло, підтримка і сердечність.

Діва — Смерека : структурна тиша, зібраність і увага до себе.

Терези — Верба : природний баланс, інтуїція та емоційна гнучкість.

Скорпіон — Ясен : внутрішня опора, глибина й готовність до трансформації.

Стрілець — Бук : спокійна впевненість у пройденому шляху.

Козоріг — Кипарис : зсередини керована сила і витривала зосередженість.

Водолій — Дуб : повернення внутрішньої ясності та власної позиції.

Риби — Сосна: м’яке очищення й легке оновлення емоційного стану.

26 жовтня 2025 року — день м’якого переходу. Він не вимагає активності, а лише чесності з собою: відчути, де ви вже відпустили, а де ще тримаєтеся. Дерева-покровителі цього дня підтримують тиху силу, яка народжується з усвідомленості.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

