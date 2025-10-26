- Дата публікації
Кельтський гороскоп дерев на 26 жовтня 2025 року: Терезам — душевний баланс, Скорпіонам — внутрішня опора
26 жовтня 2025 року — день підготовки й м’якого підсумування. Енергія стишується, даючи можливість побачити, що вже відпрацьовано, а що потребує ще уваги. Природа ніби притишує звук, запрошуючи до внутрішньої чесності.
Дерева-покровителі кельтського гороскопа цього дня вказують не на дію, а на глибше відчуття себе.
Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.
Дерева-покровителі
Овен — Маслина: прийняття, примирення та м’яке вирівнювання стану.
Телець — Осика: легке очищення від напруги, гнучкість і відновлення.
Близнята — Липа: емоційне тепло, доброзичливість і тихий комфорт.
Рак — Клен: ясність у намірах і м’яке повернення до внутрішньої рівноваги.
Лев — Горобина: душевне світло, підтримка і сердечність.
Діва — Смерека: структурна тиша, зібраність і увага до себе.
Терези — Верба: природний баланс, інтуїція та емоційна гнучкість.
Скорпіон — Ясен: внутрішня опора, глибина й готовність до трансформації.
Стрілець — Бук: спокійна впевненість у пройденому шляху.
Козоріг — Кипарис: зсередини керована сила і витривала зосередженість.
Водолій — Дуб: повернення внутрішньої ясності та власної позиції.
Риби — Сосна: м’яке очищення й легке оновлення емоційного стану.
26 жовтня 2025 року — день м’якого переходу. Він не вимагає активності, а лише чесності з собою: відчути, де ви вже відпустили, а де ще тримаєтеся. Дерева-покровителі цього дня підтримують тиху силу, яка народжується з усвідомленості.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
