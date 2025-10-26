ТСН у соціальних мережах

Кельтський гороскоп дерев на 26 жовтня 2025 року: Терезам — душевний баланс, Скорпіонам — внутрішня опора

26 жовтня 2025 року — день підготовки й м’якого підсумування. Енергія стишується, даючи можливість побачити, що вже відпрацьовано, а що потребує ще уваги. Природа ніби притишує звук, запрошуючи до внутрішньої чесності.

Олена Кузьмич
Кельтський гороскоп дерев

Кельтський гороскоп дерев / © ТСН

Дерева-покровителі кельтського гороскопа цього дня вказують не на дію, а на глибше відчуття себе.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Дерева-покровителі

  • Овен — Маслина: прийняття, примирення та м’яке вирівнювання стану.

  • Телець — Осика: легке очищення від напруги, гнучкість і відновлення.

  • Близнята — Липа: емоційне тепло, доброзичливість і тихий комфорт.

  • Рак — Клен: ясність у намірах і м’яке повернення до внутрішньої рівноваги.

  • Лев — Горобина: душевне світло, підтримка і сердечність.

  • Діва — Смерека: структурна тиша, зібраність і увага до себе.

  • Терези — Верба: природний баланс, інтуїція та емоційна гнучкість.

  • Скорпіон — Ясен: внутрішня опора, глибина й готовність до трансформації.

  • Стрілець — Бук: спокійна впевненість у пройденому шляху.

  • Козоріг — Кипарис: зсередини керована сила і витривала зосередженість.

  • Водолій — Дуб: повернення внутрішньої ясності та власної позиції.

  • Риби — Сосна: м’яке очищення й легке оновлення емоційного стану.

26 жовтня 2025 року — день м’якого переходу. Він не вимагає активності, а лише чесності з собою: відчути, де ви вже відпустили, а де ще тримаєтеся. Дерева-покровителі цього дня підтримують тиху силу, яка народжується з усвідомленості.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що осінь дарує кохання: ці три знаки в жовтні 2025 року нарешті зустрінуть свою другу половинку.

Дні жовтня стануть для цих знаків зодіаку періодом натхнення, тепла й романтичних відкриттів. Головне — дозволити собі бути щирими та вчасно прийняти подарунки долі.

