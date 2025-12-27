Кельтський гороскоп дерев на 27 грудня 2025 року: день м’якого очищення і звільнення простору

Кельтський гороскоп дерев / © ТСН

Енергія дня стає більш прозорою. Це час, коли природно хочеться звільнити простір — у думках, емоціях, побуті.

Кельтські дерева 27 грудня допомагають відсіяти несуттєве, зберегти головне й не нести з собою тягар у фінальні дні року.

Гороскоп на 27 грудня 2025 року

Овен — Береза

Очищення, новий внутрішній старт.

Прогноз: День допомагає відпустити напругу. Ви готові почати з чистішим відчуттям себе, без старих емоційних нашарувань.

Телець — Дуб

Стійкість, опора, внутрішня безпека.

Прогноз: Ви тримаєтеся міцно. День підтверджує: основи надійні, і немає потреби все контролювати.

Близнята — Клен

Гнучкість, баланс, адаптація.

Прогноз: Ви легко підлаштовуєтеся до змін. День сприяє простим рішенням і легкому спілкуванню.

Рак — Бузина

Очищення, завершення емоційного циклу.

Прогноз: Час остаточно відпустити стару образу або тривогу. Це звільнить багато внутрішнього простору.

Лев — Кедр

Гідність, внутрішня сила.

Прогноз: Ви почуваєтеся цілісно. День не вимагає дій — достатньо бути собою і зберігати внутрішню рівновагу.

Діва — Очерет

Глибина, внутрішній слух.

Прогноз: Ви краще чуєте себе. День підходить для тиші, спостереження і тонкого аналізу без поспіху.

Терези — Яблуня

Тепло, примирення, м’якість.

Прогноз: День приносить сердечність. Добре відновлювати стосунки або просто бути поруч із тими, з ким легко.

Скорпіон — Терн

Межі, захист, внутрішня зібраність.

Прогноз: Ви чітко розумієте, де проходять ваші межі. День допомагає не витрачати енергію на зайве.

Стрілець — Ясен

Шлях, бачення, розвиток.

Прогноз: Усередині формується чіткіше розуміння напрямку. Не потрібно діяти — достатньо усвідомити.

Козоріг — Ялина

Витривалість, захист, стабільність.

Прогноз: Ви зберігаєте силу навіть у тиші. День сприяє відновленню і спокійному завершенню справ.

Водолій — Плющ

Зв’язок, підтримка, вірність собі.

Прогноз: Ви відчуваєте, хто і що для вас справді важливе. День для м’якого зміцнення зв’язків.

Риби — Верес

Надія, внутрішнє світло.

Прогноз: День наповнює спокійною вірою в майбутнє. Навіть дрібні знаки дають відчуття сенсу.

27 грудня — день очищення і звільнення простору перед фіналом року. Кельтські дерева допомагають відпустити зайве без драм і зберегти лише те, що справді має цінність. Саме так з’являється легкість перед новим етапом.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

