Кельтський гороскоп дерев на 27 серпня 2025 року: Левам — емоційний баланс, Рибам — внутрішній спокій

Природа підтримує ясність у діях, допомагає залишатися чутливими, витриманими й проникливими. Дерева-покровителі кельтського гороскопа дерев надають сили зберігати рівновагу і відчувати гармонію навіть у дрібницях.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Дерева-покровителі

Овен — Осика : легкість у вираженні почуттів і здатність адаптуватися до настроїв.

Телець — Береза : відчуття оновлення, душевна легкість і мир у серці.

Близнята — Клен : яскравість емоцій, творчий підйом у спілкуванні.

Рак — Каштан : тепло в сімейних стосунках, здатність подарувати підтримку.

Лев — В’яз : структура в емоціях, ясне відчуття власного центру.

Діва — Горобина : чутливість до дрібниць, зцілення через турботу.

Терези — Осика : внутрішня рівновага, дипломатичність у відносинах.

Скорпіон — Клен : глибина емоцій, творчий прорив у почуттях.

Стрілець — Каштан : щедрість у діях, здатність надихати через тепло.

Козоріг — Самшит : дисципліна у емоціях, правильне спрямування внутрішнього ресурсу.

Водолій — В’яз : логічність у почуттях, уміння структурувати внутрішній світ.

Риби — Плющ: глибока чутливість, емоційна підтримка і здатність знаходити внутрішній спокій.

27 серпня — день, коли чуттєвість потребує структури і сили спокою. Дерева-покровителі допомагають поєднати баланс і ясність, а також нагадують: навіть найтонші почуття мають значення й можуть стати внутрішнім джерелом сили.

