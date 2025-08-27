ТСН у соціальних мережах

Кельтський гороскоп дерев на 27 серпня 2025 року: Левам — емоційний баланс, Рибам — внутрішній спокій

27 серпня 2025 року — день, коли гармонія емоцій поєднується з глибинним відчуттям.

Олена Кузьмич
Природа підтримує ясність у діях, допомагає залишатися чутливими, витриманими й проникливими. Дерева-покровителі кельтського гороскопа дерев надають сили зберігати рівновагу і відчувати гармонію навіть у дрібницях.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Дерева-покровителі

  • Овен — Осика: легкість у вираженні почуттів і здатність адаптуватися до настроїв.

  • Телець — Береза: відчуття оновлення, душевна легкість і мир у серці.

  • Близнята — Клен: яскравість емоцій, творчий підйом у спілкуванні.

  • Рак — Каштан: тепло в сімейних стосунках, здатність подарувати підтримку.

  • Лев — В’яз: структура в емоціях, ясне відчуття власного центру.

  • Діва — Горобина: чутливість до дрібниць, зцілення через турботу.

  • Терези — Осика: внутрішня рівновага, дипломатичність у відносинах.

  • Скорпіон — Клен: глибина емоцій, творчий прорив у почуттях.

  • Стрілець — Каштан: щедрість у діях, здатність надихати через тепло.

  • Козоріг — Самшит: дисципліна у емоціях, правильне спрямування внутрішнього ресурсу.

  • Водолій — В’яз: логічність у почуттях, уміння структурувати внутрішній світ.

  • Риби — Плющ: глибока чутливість, емоційна підтримка і здатність знаходити внутрішній спокій.

27 серпня — день, коли чуттєвість потребує структури і сили спокою. Дерева-покровителі допомагають поєднати баланс і ясність, а також нагадують: навіть найтонші почуття мають значення й можуть стати внутрішнім джерелом сили.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

