- Дата публікації
-
- Категорія
- Астрологія
- Кількість переглядів
- 158
- Час на прочитання
- 2 хв
Кельтський гороскоп дерев на 27 серпня 2025 року: Левам — емоційний баланс, Рибам — внутрішній спокій
27 серпня 2025 року — день, коли гармонія емоцій поєднується з глибинним відчуттям.
Природа підтримує ясність у діях, допомагає залишатися чутливими, витриманими й проникливими. Дерева-покровителі кельтського гороскопа дерев надають сили зберігати рівновагу і відчувати гармонію навіть у дрібницях.
Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.
Дерева-покровителі
Овен — Осика: легкість у вираженні почуттів і здатність адаптуватися до настроїв.
Телець — Береза: відчуття оновлення, душевна легкість і мир у серці.
Близнята — Клен: яскравість емоцій, творчий підйом у спілкуванні.
Рак — Каштан: тепло в сімейних стосунках, здатність подарувати підтримку.
Лев — В’яз: структура в емоціях, ясне відчуття власного центру.
Діва — Горобина: чутливість до дрібниць, зцілення через турботу.
Терези — Осика: внутрішня рівновага, дипломатичність у відносинах.
Скорпіон — Клен: глибина емоцій, творчий прорив у почуттях.
Стрілець — Каштан: щедрість у діях, здатність надихати через тепло.
Козоріг — Самшит: дисципліна у емоціях, правильне спрямування внутрішнього ресурсу.
Водолій — В’яз: логічність у почуттях, уміння структурувати внутрішній світ.
Риби — Плющ: глибока чутливість, емоційна підтримка і здатність знаходити внутрішній спокій.
27 серпня — день, коли чуттєвість потребує структури і сили спокою. Дерева-покровителі допомагають поєднати баланс і ясність, а також нагадують: навіть найтонші почуття мають значення й можуть стати внутрішнім джерелом сили.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
