Кельтський гороскоп дерев на 27 вересня 2025 року: Овнам — упевненість, Дівам — уважність

Кельтський гороскоп дерев / © ТСН.ua

Дерева-покровителі кельтського гороскопа підкажуть, як зберегти внутрішній баланс і використовувати свою енергію максимально ефективно.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Дерева-покровителі

Овен — Дуб : упевненість і рішучість у ключових справах.

Телець — Маслина : гармонія й миролюбність у стосунках.

Близнята — Клен : нові ідеї та творчий підйом.

Рак — Верба : емоційна чуйність і підтримка близьких.

Лев — Осика : легкість у спілкуванні й уміння адаптуватися.

Діва — Граб : уважність до деталей і дисципліна.

Терези — Липа : душевний спокій і гармонійна атмосфера вдома.

Скорпіон — Бук : мудрість і далекоглядність у рішеннях.

Стрілець — В’яз : структура й упорядкованість у важливих справах.

Козоріг — Смерека : витривалість і стабільність у роботі.

Водолій — Горобина : доброта, щирість і турбота про інших.

Риби — Слива: ніжність і внутрішній баланс у стосунках.

27 вересня 2025 року стане днем, коли стабільність поєднається з натхненням. Дерева-покровителі підтримають гармонію, допоможуть уникнути емоційних коливань і сприятимуть упевненим крокам до мети.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

