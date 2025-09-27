- Дата публікації
Кельтський гороскоп дерев на 27 вересня 2025 року: Овнам — упевненість, Дівам — уважність
27 вересня 2025 року — день, коли варто поєднати активність із розсудливістю.
Дерева-покровителі кельтського гороскопа підкажуть, як зберегти внутрішній баланс і використовувати свою енергію максимально ефективно.
Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.
Дерева-покровителі
Овен — Дуб: упевненість і рішучість у ключових справах.
Телець — Маслина: гармонія й миролюбність у стосунках.
Близнята — Клен: нові ідеї та творчий підйом.
Рак — Верба: емоційна чуйність і підтримка близьких.
Лев — Осика: легкість у спілкуванні й уміння адаптуватися.
Діва — Граб: уважність до деталей і дисципліна.
Терези — Липа: душевний спокій і гармонійна атмосфера вдома.
Скорпіон — Бук: мудрість і далекоглядність у рішеннях.
Стрілець — В’яз: структура й упорядкованість у важливих справах.
Козоріг — Смерека: витривалість і стабільність у роботі.
Водолій — Горобина: доброта, щирість і турбота про інших.
Риби — Слива: ніжність і внутрішній баланс у стосунках.
27 вересня 2025 року стане днем, коли стабільність поєднається з натхненням. Дерева-покровителі підтримають гармонію, допоможуть уникнути емоційних коливань і сприятимуть упевненим крокам до мети.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
