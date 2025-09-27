ТСН у соціальних мережах

Кельтський гороскоп дерев на 27 вересня 2025 року: Овнам — упевненість, Дівам — уважність

27 вересня 2025 року — день, коли варто поєднати активність із розсудливістю.

Кельтський гороскоп дерев

Кельтський гороскоп дерев / © ТСН.ua

Дерева-покровителі кельтського гороскопа підкажуть, як зберегти внутрішній баланс і використовувати свою енергію максимально ефективно.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Дерева-покровителі

  • Овен — Дуб: упевненість і рішучість у ключових справах.

  • Телець — Маслина: гармонія й миролюбність у стосунках.

  • Близнята — Клен: нові ідеї та творчий підйом.

  • Рак — Верба: емоційна чуйність і підтримка близьких.

  • Лев — Осика: легкість у спілкуванні й уміння адаптуватися.

  • Діва — Граб: уважність до деталей і дисципліна.

  • Терези — Липа: душевний спокій і гармонійна атмосфера вдома.

  • Скорпіон — Бук: мудрість і далекоглядність у рішеннях.

  • Стрілець — В’яз: структура й упорядкованість у важливих справах.

  • Козоріг — Смерека: витривалість і стабільність у роботі.

  • Водолій — Горобина: доброта, щирість і турбота про інших.

  • Риби — Слива: ніжність і внутрішній баланс у стосунках.

27 вересня 2025 року стане днем, коли стабільність поєднається з натхненням. Дерева-покровителі підтримають гармонію, допоможуть уникнути емоційних коливань і сприятимуть упевненим крокам до мети.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, астрологи назвали три знаки зодіаку, яким усміхнеться талан у вересні 2025 року.

