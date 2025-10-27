- Дата публікації
Кельтський гороскоп дерев на 27 жовтня – 2 листопада 2025 року: Дівам — внутрішня ясність, Рибам — глибинне відновлення
Цей тиждень проходить у самому переддень Самайну — періоду, коли зовнішній шум стихає, а внутрішнє звучить голосніше.З 27 жовтня по 2 листопада енергія спрямовується всередину: до глибинної інтуїції, повільного переусвідомлення та м’якого відпускання.
Дерева-покровителі кельтського гороскопа символічно нагадують: коріння важливіше, ніж крона. Справжня опора — не в подіях, а в тому, що всередині вас.
Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.
Прогноз для знаків зодіаку
Для Овнів цього тижня провідником стає ясен, що допомагає зібрати внутрішню силу в тиші. Не поспіх, а внутрішнє дозрівання відкриє правильні кроки.
Тельці перебувають під захистом верби, яка м’яко вирівнює емоції й навчає гнучкості. Цей тиждень — про прийняття, а не контроль.
Для Близнюків тиждень проходить під енергією сосни: очищення думок, повернення спокійного дихання й зменшення інформаційного шуму.
Ракам покровительствує кипарис, що дає внутрішню зібраність і стабільність, зміцнюючи контакт із собою.
Левів супроводжує липа: менше демонстративної сили — більше теплоти та ніжності, повернення до тих джерел, які живлять душу.
Для Дів цього тижня працює маслина, символ мудрості й м’якого прояснення. Відповіді приходять не розумом, а відчуттям «я знаю».
Терезів веде ялина, нагадуючи про необхідність внутрішнього порядку: гармонія приходить там, де є внутрішня опора.
Скорпіонам дістається дуб — глибинна витривалість і тиха сила, що не потребує жодних доказів. Це доба повільної трансформації.
Стрільцям допомагає осика, яка сприяє відпусканню зайвого та легшим переходам без боротьби.
Козорогам резонує бук: стратегічність, внутрішній вектор і здатність стояти на своєму навіть у тиші.
Водоліїв підтримує горобина: тепле світло, яке допомагає не знеособлювати почуття, а проживати їх м’яко і відверто.
Рибам цього тижня відповідає слива — символ очищення, внутрішньої ніжності і тихого емоційного відновлення.
Цей тиждень перед Самайном вчить не діяти, а дозволяти відбутися. Енергія заглиблюється і просить не пошуку результатів, а повернення до себе. Дерева нагадують: коли ми мовчимо — проростає те, що давно чекало тиші.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
