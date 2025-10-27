Кельтський гороскоп дерев на 27 жовтня – 2 листопада 2025 року: Дівам — внутрішня ясність, Рибам — глибинне відновлення

Кельтський гороскоп дерев / © ТСН

Дерева-покровителі кельтського гороскопа символічно нагадують: коріння важливіше, ніж крона. Справжня опора — не в подіях, а в тому, що всередині вас.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Прогноз для знаків зодіаку

Для Овнів цього тижня провідником стає ясен, що допомагає зібрати внутрішню силу в тиші. Не поспіх, а внутрішнє дозрівання відкриє правильні кроки.

Тельці перебувають під захистом верби, яка м’яко вирівнює емоції й навчає гнучкості. Цей тиждень — про прийняття, а не контроль.

Для Близнюків тиждень проходить під енергією сосни: очищення думок, повернення спокійного дихання й зменшення інформаційного шуму.

Ракам покровительствує кипарис, що дає внутрішню зібраність і стабільність, зміцнюючи контакт із собою.

Левів супроводжує липа: менше демонстративної сили — більше теплоти та ніжності, повернення до тих джерел, які живлять душу.

Для Дів цього тижня працює маслина, символ мудрості й м’якого прояснення. Відповіді приходять не розумом, а відчуттям «я знаю».

Терезів веде ялина, нагадуючи про необхідність внутрішнього порядку: гармонія приходить там, де є внутрішня опора.

Скорпіонам дістається дуб — глибинна витривалість і тиха сила, що не потребує жодних доказів. Це доба повільної трансформації.

Стрільцям допомагає осика, яка сприяє відпусканню зайвого та легшим переходам без боротьби.

Козорогам резонує бук: стратегічність, внутрішній вектор і здатність стояти на своєму навіть у тиші.

Водоліїв підтримує горобина: тепле світло, яке допомагає не знеособлювати почуття, а проживати їх м’яко і відверто.

Рибам цього тижня відповідає слива — символ очищення, внутрішньої ніжності і тихого емоційного відновлення.

Цей тиждень перед Самайном вчить не діяти, а дозволяти відбутися. Енергія заглиблюється і просить не пошуку результатів, а повернення до себе. Дерева нагадують: коли ми мовчимо — проростає те, що давно чекало тиші.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

