Кельтський гороскоп дерев на 27 жовтня 2025 року: Овнам — зосередженість, Рибам — внутрішня м’якість

Осінь входить у найглибшу фазу, де тиша стає провідником, а внутрішнє відчуття — точнішим за логіку.

27 жовтня 2025 року — це день, коли енергія розгортається всередину: не назовні, а до власного коріння. Дерева-покровителі цього дня допомагають відчути опору, зняти напругу й підготуватися до періоду Самайну — часу інтуїції, усвідомлення та м’яких внутрішніх змін.

Дерева-покровителі

Овен — Смерека : зосередженість, внутрішня дисципліна й ясний внутрішній стрижень.

Телець — Горобина : емоційне тепло, турботливість і м’який контакт з оточенням.

Близнята — Маслина : примирення, мирність і лагідна врівноваженість.

Рак — Осика : чутливе відпускання старих емоцій, легка внутрішня чистота.

Лев — Липа : щирість, доброта та м’яке укріплення серця.

Діва — Верба : тонка інтуїція, гнучкість і природне самовідчуття.

Терези — Ясен : тихе духовне вирівнювання, глибоке «так» самому собі.

Скорпіон — Дуб : опора, глибинна сила й готовність до подальших трансформацій.

Стрілець — Кипарис : внутрішня тиша, зібраність і усвідомленість.

Козоріг — Клен : структурність, спокійне планування й чиста логіка.

Водолій — Бук : мудрість, стійке бачення й відчуття внутрішнього напрямку.

Риби — Слива: ніжність, м’яке відновлення і повернення до внутрішньої гармонії.

27 жовтня 2025 року — це день внутрішнього слухання, коли сила проявляється не в діях, а в глибинній присутності. Дерева-покровителі підтримують м’який перехід до періоду Самайну, готуючи ґрунт для інтуїції та внутрішньої ясності.

