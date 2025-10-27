ТСН у соціальних мережах

Кельтський гороскоп дерев на 27 жовтня 2025 року: Овнам — зосередженість, Рибам — внутрішня м’якість

27 жовтня 2025 року — це день заглиблення в себе. Темп осені сповільнюється ще більше, і замість дії на перший план виходить внутрішній діалог. Це слушний момент для м’якого перегляду своїх потреб, інтуїтивного налаштування та накопичення спокійної сили.

Олена Кузьмич
Кельтський гороскоп дерев

Кельтський гороскоп дерев / © ТСН

Осінь входить у найглибшу фазу, де тиша стає провідником, а внутрішнє відчуття — точнішим за логіку.
27 жовтня 2025 року — це день, коли енергія розгортається всередину: не назовні, а до власного коріння. Дерева-покровителі цього дня допомагають відчути опору, зняти напругу й підготуватися до періоду Самайну — часу інтуїції, усвідомлення та м’яких внутрішніх змін.

Дерева-покровителі

  • Овен — Смерека: зосередженість, внутрішня дисципліна й ясний внутрішній стрижень.

  • Телець — Горобина: емоційне тепло, турботливість і м’який контакт з оточенням.

  • Близнята — Маслина: примирення, мирність і лагідна врівноваженість.

  • Рак — Осика: чутливе відпускання старих емоцій, легка внутрішня чистота.

  • Лев — Липа: щирість, доброта та м’яке укріплення серця.

  • Діва — Верба: тонка інтуїція, гнучкість і природне самовідчуття.

  • Терези — Ясен: тихе духовне вирівнювання, глибоке «так» самому собі.

  • Скорпіон — Дуб: опора, глибинна сила й готовність до подальших трансформацій.

  • Стрілець — Кипарис: внутрішня тиша, зібраність і усвідомленість.

  • Козоріг — Клен: структурність, спокійне планування й чиста логіка.

  • Водолій — Бук: мудрість, стійке бачення й відчуття внутрішнього напрямку.

  • Риби — Слива: ніжність, м’яке відновлення і повернення до внутрішньої гармонії.

27 жовтня 2025 року — це день внутрішнього слухання, коли сила проявляється не в діях, а в глибинній присутності. Дерева-покровителі підтримують м’який перехід до періоду Самайну, готуючи ґрунт для інтуїції та внутрішньої ясності.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що осінь дарує кохання: ці три знаки в жовтні 2025 року нарешті зустрінуть свою другу половинку.

Дні жовтня стануть для цих знаків зодіаку періодом натхнення, тепла й романтичних відкриттів. Головне — дозволити собі бути щирими та вчасно прийняти подарунки долі.

