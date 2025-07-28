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- Астрологія
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Кельтський гороскоп дерев на 28 липня 2025 року: Близнятам — натхненні розмови, Ракам — душевна рівновага
28 липня енергії дня належать деревам горобині та глоду — вони відкривають серце для чесності, гармонізують спілкування та допомагають зцілити емоції.
У кельтському гороскопі кожне дерево має унікальну енергетику, що впливає на наш настрій, рішення та навіть долю. 28 липня керується енергією горобини — дерева гармонії й натхнення, та глоду — символа внутрішнього миру, захисту і серцевої відкритості. Цей день добрий для емоційного відновлення, зміцнення зв’язків і чесних розмов.
Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.
Овнам — день спостереження
Дерево: в’яз
В’яз допомагає уповільнити темп. Не поспішайте — сьогодні більше користі буде від аналізу, ніж від дій. Подивіться на ситуацію з відстані.
Тельцям — гармонія у близькому
Дерево: яблуня
Яблуня закликає до тепла, краси й душевної м’якості. Ідеальний час для романтики, домашнього затишку й дрібних радощів, що живлять серце.
Близнятам — натхнення через слово
Дерево: горобина
Сьогодні ваші ідеї особливо вагомі. Горобина підсилює інтуїцію в комунікації. Пишіть, діліться, навчайте — ваш голос має силу гармонізувати простір.
Ракам — заспокоєння емоцій
Дерево: глід
Глід обіймає вашу чутливу душу. Це день, коли емоції можуть заспокоїтись, якщо дати їм простір. Ідеальний час для внутрішнього зцілення і розмов із тими, кого ви дійсно любите.
Левам — енергія глибини
Дерево: дуб
Дуб дарує вам стабільність і впевненість. День підходить для рішень, які формують майбутнє. Ви маєте опору в собі — дійте твердо.
Дівам — структурованість у турботі
Дерево: граб
Граб підсилює ваші організаторські здібності. Ви сьогодні здатні створити простір безпеки й ефективності для себе і близьких. Порядок — ваш шлях до спокою.
Терезам — душевна краса
Дерево: жимолость
Жимолость надихає на витонченість у словах і жестах. Уникайте конфліктів — ваша м’якість сьогодні має магнетичну силу.
Скорпіонам — трансформація зсередини
Дерево: осика
Осика веде вас крізь внутрішні тіні до ясності. Ви здатні відпустити старі образи, якщо визнаєте їхню силу й зробите крок до себе нового.
Стрільцям — емоційна чіткість
Дерево: каштан
Каштан допомагає називати речі своїми іменами. Ви здатні бути чесними, не втрачаючи доброзичливості. Сьогодні важливо не мовчати.
Козерогам — повага до коренів
Дерево: бук
Бук укорінює вас у традиціях. Зверніться до історії свого роду, до цінностей, що сформували вас. Там — підказка для рішень сьогодення.
Водоліям — чутливість до світу
Дерево: липа
Липа дарує вам відкритість до краси і співпереживання. Сьогодні корисно бути поруч з тими, хто вас надихає. Ви віддзеркалюєте ніжність.
Рибам — спокій у серці
Дерево: тис
Тис захищає ваш внутрішній світ. Уникайте перенавантаження — сьогодні важливо берегти емоційні ресурси й наповнювати себе зсередини.
28 липня — день серцевої щирості й душевного затишку. Горобина активує силу слова, глід — зцілює емоції. Будьте чуйними до себе — і світ відповість тим самим.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
Нагадаємо, що раніше ми писали про те, що війна в Україні завершиться не на полі бою: відома тарологиня здивувала прогнозом.