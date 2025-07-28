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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
65
Час на прочитання
3 хв

Кельтський гороскоп дерев на 28 липня 2025 року: Близнятам — натхненні розмови, Ракам — душевна рівновага

28 липня енергії дня належать деревам горобині та глоду — вони відкривають серце для чесності, гармонізують спілкування та допомагають зцілити емоції.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Кельтський гороскоп дерев

Кельтський гороскоп дерев / © ТСН

У кельтському гороскопі кожне дерево має унікальну енергетику, що впливає на наш настрій, рішення та навіть долю. 28 липня керується енергією горобини — дерева гармонії й натхнення, та глоду — символа внутрішнього миру, захисту і серцевої відкритості. Цей день добрий для емоційного відновлення, зміцнення зв’язків і чесних розмов.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Овнам — день спостереження

Дерево: в’яз
В’яз допомагає уповільнити темп. Не поспішайте — сьогодні більше користі буде від аналізу, ніж від дій. Подивіться на ситуацію з відстані.

Тельцям — гармонія у близькому

Дерево: яблуня
Яблуня закликає до тепла, краси й душевної м’якості. Ідеальний час для романтики, домашнього затишку й дрібних радощів, що живлять серце.

Близнятам — натхнення через слово

Дерево: горобина
Сьогодні ваші ідеї особливо вагомі. Горобина підсилює інтуїцію в комунікації. Пишіть, діліться, навчайте — ваш голос має силу гармонізувати простір.

Ракам — заспокоєння емоцій

Дерево: глід
Глід обіймає вашу чутливу душу. Це день, коли емоції можуть заспокоїтись, якщо дати їм простір. Ідеальний час для внутрішнього зцілення і розмов із тими, кого ви дійсно любите.

Левам — енергія глибини

Дерево: дуб
Дуб дарує вам стабільність і впевненість. День підходить для рішень, які формують майбутнє. Ви маєте опору в собі — дійте твердо.

Дівам — структурованість у турботі

Дерево: граб
Граб підсилює ваші організаторські здібності. Ви сьогодні здатні створити простір безпеки й ефективності для себе і близьких. Порядок — ваш шлях до спокою.

Терезам — душевна краса

Дерево: жимолость
Жимолость надихає на витонченість у словах і жестах. Уникайте конфліктів — ваша м’якість сьогодні має магнетичну силу.

Скорпіонам — трансформація зсередини

Дерево: осика
Осика веде вас крізь внутрішні тіні до ясності. Ви здатні відпустити старі образи, якщо визнаєте їхню силу й зробите крок до себе нового.

Стрільцям — емоційна чіткість

Дерево: каштан
Каштан допомагає називати речі своїми іменами. Ви здатні бути чесними, не втрачаючи доброзичливості. Сьогодні важливо не мовчати.

Козерогам — повага до коренів

Дерево: бук
Бук укорінює вас у традиціях. Зверніться до історії свого роду, до цінностей, що сформували вас. Там — підказка для рішень сьогодення.

Водоліям — чутливість до світу

Дерево: липа
Липа дарує вам відкритість до краси і співпереживання. Сьогодні корисно бути поруч з тими, хто вас надихає. Ви віддзеркалюєте ніжність.

Рибам — спокій у серці

Дерево: тис
Тис захищає ваш внутрішній світ. Уникайте перенавантаження — сьогодні важливо берегти емоційні ресурси й наповнювати себе зсередини.

28 липня — день серцевої щирості й душевного затишку. Горобина активує силу слова, глід — зцілює емоції. Будьте чуйними до себе — і світ відповість тим самим.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми писали про те, що війна в Україні завершиться не на полі бою: відома тарологиня здивувала прогнозом.

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