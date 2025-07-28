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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
207
Час на прочитання
3 хв

Кельтський гороскоп дерев на 28 липня – 3 серпня 2025 року: Левам — ясність думок, Стрільцям — витримка у виборі

Цей тиждень дарує нам підтримку дерев, що заспокоюють, укорінюють і допомагають бачити суть. Дехто отримає натхнення, інші — шанс знайти рівновагу та сміливо приймати рішення.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Кельтський гороскоп дерев

Кельтський гороскоп дерев / © ТСН.ua

Кельтський гороскоп дерев — це стародавня система, що відображає зв’язок людини з природою. У цьому календарі кожному дню і кожному знаку зодіаку відповідає певне дерево, яке несе свою енергію, характер і підказки для дій. Протягом тижня з 28 липня по 3 серпня дерева-покровителі допомагають відновити душевний баланс, знайти ясність думок, укорінитися у собі та м’яко просунутися вперед. Це час внутрішньої зрілості, коли рішення визрівають природно — без поспіху, але впевнено.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Овни (21 березня – 20 квітня)

Дерево тижня: тополя
Ваші ідеї підносяться на новий рівень. Тиждень відкриє простір для втілення задумів, якщо ви дослухаєтесь до внутрішнього голосу. Довіртеся передчуттям.

Тельці (21 квітня – 20 травня)

Дерево тижня: бук
Сила традицій і досвіду стане вашою опорою. Не треба вигадувати нове — поверніться до перевіреного. Це тиждень, коли ви можете відновити зв’язок із собою.

Близнята (21 травня – 21 червня)

Дерево тижня: горіх
Вам легко вдасться відокремити головне від другорядного. Горіх допоможе зосередитися, розставити пріоритети і не розпорошуватися на дрібниці.

Раки (22 червня – 22 липня)

Дерево тижня: глід
Емоційна рівновага буде вашим головним ресурсом. Глід допоможе віднайти внутрішній спокій і зменшити вплив зовнішніх тригерів.

Леви (23 липня – 23 серпня)

Дерево тижня: каштан
Усі сумніви відходять. Цей тиждень подарує ясність і впевненість у виборі шляху. Не варто поспішати — чіткість прийде тоді, коли ви заспокоїте внутрішній шум.

Діви (24 серпня – 23 вересня)

Дерево тижня: осика
Це добрий час, щоб звільнитись від зайвого — і зовні, і всередині. Осика допомагає прояснити, що є вашим, а що варто залишити у минулому.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Дерево тижня: яблуня
Ваш внутрішній світ шукає краси, миру й ніжності. Тиждень сприятливий для побутових змін, душевного тепла й романтичних проявів.

Скорпіони (24 жовтня – 22 листопада)

Дерево тижня: в’яз
Тиждень для глибоких інсайтів. Ви можете побачити те, що раніше було приховано. Утримуйтесь від різких дій — ваша сила у стриманості.

Стрільці (23 листопада – 21 грудня)

Дерево тижня: граб
Настає період витримки. Граб допомагає вам не метушитися, а приймати рішення виважено. Не поспішайте — стабільність дорожча за швидкість.

Козероги (22 грудня – 20 січня)

Дерево тижня: жимолость
Життя кличе до краси. Жимолость пробуджує ніжність у деталях: у запахах, кольорах, естетиці. Дозвольте собі м’якість і натхнення.

Водолії (21 січня – 18 лютого)

Дерево тижня: верба
Цей тиждень — як повільна ріка: інтуїція веде вас без зусиль. Не чиніть опору, довіртеся тому, що відчуваєте — саме там правда.

Риби (19 лютого – 20 березня)

Дерево тижня: тис
Тис надає вам глибини й стійкості. Ви легко побачите, що справді важливе. Не витрачайте час на поверхневі речі — заглибтесь у те, що живить душу.

З 28 липня по 3 серпня — період тонкої чутливості, внутрішнього вибору та емоційної стійкості. Дерева тижня підтримують нас у чесності з собою, допомагають відновити рівновагу й прийняти рішення, які дозріли всередині.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми писали про те, що війна в Україні завершиться не на полі бою: відома тарологиня здивувала прогнозом.

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