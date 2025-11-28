Кельтський гороскоп дерев на 28 листопада 2025 року: день внутрішнього балансу та чітких рішень

Кельтський гороскоп дерев / © ТСН.ua

28 листопада — день, коли енергії кельтського кола дерев налаштовують нас на рівновагу та структурність. Знижена емоційна напруга дозволяє ясніше усвідомити потреби, ухвалити важливі рішення й скоригувати плани. Це сприятливий час для тихих успіхів, внутрішніх інсайтів і дороблення справ, які давно чекали завершення. Для кожного знака зодіаку його дерево-покровитель відкриває власну підказку дня.

Гороскоп на 28 листопада 2025 року

Овен — Вільха

Активний мислитель, що не боїться перешкод.

Прогноз: День підсилює вашу здатність ухвалювати рішення. Ситуація, яка була «підвішеною», розв’яжеться. Ви відчуєте приплив енергії й готовність діяти.

Телець — Верба

Емоційна мудрість, гнучкість, інтуїція.

Прогноз: Прислухайтеся до внутрішнього голосу. Уникніть поспішних рішень та різких кроків — інтуїція приведе вас до найкращого варіанту.

Близнюки — Тополя

Глибока чутливість і пошук балансу.

Прогноз: Сьогодні важлива чесність із собою. Ви можете змінити думку щодо професійних чи особистих питань. Не ігноруйте дрібних сигналів.

Рак — Горобина

Захист, мудрість, внутрішня сила.

Прогноз: День сприяє духовним практикам, рефлексії й відновленню. Ви знайдете відповідь на питання, що давно турбувало.

Лев — Ясен

Розширення, творчість, інтелектуальний потенціал.

Прогноз: Чудовий день для свіжих ідей та нових проєктів. Ваша харизма сьогодні працює особливо сильно — використайте це.

Діва — Глід

Глибока інтуїція, чутливість, здатність передбачати.

Прогноз: День може підняти приховані емоції. Варто приділити час спокою, медитації або прогулянці. Не перевантажуйте себе.

Терези — Яблуня

Гармонія, м’якість, дипломатія.

Прогноз: Найкращий день для переговорів, примирення або м’яких розмов. Ваша здатність до компромісу відкриє нові можливості.

Скорпіон — Горіх

Сила мислення, гострота характеру, чесність.

Прогноз: Можливе різке усвідомлення або інсайт. Ви побачите суть ситуації без прикрас. Це допоможе ухвалити правильне рішення.

Стрілець — Бузина

Трансформація, цикл завершення та початку.

Прогноз: Сьогодні варто закривати старі справи. Енергія дня сприяє очищенню простору, розставленню пріоритетів та фіналу процесів.

Козоріг — Дуб

Стійкість, шляхетність, непохитна сила.

Прогноз: Ви відчуєте підсилення волі. У цей день добрі організаторські рішення, планування й стратегія. Інші прислухаються до вас.

Водолій — Береза

Оновлення, ясність, легкий старт.

Прогноз: День ідеальний для початку чогось нового або корекції планів. Ви отримаєте свіже бачення ситуації. Легкість — ваш ключ.

Риби — Кедр

Глибина, вірність і внутрішній спокій.

Прогноз: Потреба в усамітненні може бути сильною. Корисні медитативні практики, робота з інтуїцією й творчі процеси.

28 листопада 2025 року кожне кельтське дерево підсилює свою унікальну енергію: одні знаки отримують ясність, інші — гнучкість чи здатність ухвалювати рішення. День сприяє внутрішній роботі, завершенню циклів і бережному ставленню до своїх потреб. Прислухайтеся до природного ритму — і день пройде у правильному темпі.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

