Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кельтський гороскоп дерев на 28 серпня 2025 року: Левам — порядок у справах, Рибам — емоційна рівновага

28 серпня 2025 року — день, коли глибинна інтуїція переплітається з потоком творчого натхнення.

Автор публікації
Олена Кузьмич
Кельтський гороскоп дерев

Кельтський гороскоп дерев / © ТСН.ua

Енергія природи підтримує проникливість та відкритість, допомагаючи поєднувати внутрішню силу з яскравими ідеями. Дерева-покровителі кельтського гороскопа дарують підтримку в цій природній динаміці.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Дерева-покровителі:

  • Овен — Осика: внутрішня чутливість, здатність адаптуватися до настрою дня.

  • Телець — Береза: легкість оновлення, душевний спокій, прагнення до гармонії.

  • Близнята — Клен: яскраві ідеї, легкість у комунікації, творчий імпульс.

  • Рак — Каштан: тепло у стосунках, відчуття захисту і підтримки.

  • Лев — В’яз: чітка структура у вияві почуттів, встановлення внутрішнього порядку.

  • Діва — Горобина: турбота про деталі, зцілення через уважні вчинки.

  • Терези — Осика: гнучкість у взаємодії, дипломатичний підхід у стосунках.

  • Скорпіон — Каштан: глибина емоцій, внутрішня сила і впевнене самовираження.

  • Стрілець — Клен: потік натхнення, відкриття нових ідей і можливостей.

  • Козоріг — Самшит: дисципліна у відчуттях, чітке спрямування внутрішнього ресурсу.

  • Водолій — В’яз: гармонія логіки й емоцій, структуроване мислення.

  • Риби — Плющ: м’яка чутливість, здатність знайти внутрішню рівновагу.

28 серпня — день, коли емоційна глибина зустрічається з творчим польотом. Дерева-покровителі допомагають зберегти чуттєву проникливість, залишаючись відкритими до нових ідей і натхнення.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми писали про закінчення війни в Україні: відомий астролог здивував новим передбаченням.

Астролог вважає, що перемир’я в Україні може настати вже цього літа.

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie