- Дата публікації
-
- Категорія
- Астрологія
- Кількість переглядів
- 101
- Час на прочитання
- 2 хв
Кельтський гороскоп дерев на 28 серпня 2025 року: Левам — порядок у справах, Рибам — емоційна рівновага
28 серпня 2025 року — день, коли глибинна інтуїція переплітається з потоком творчого натхнення.
Енергія природи підтримує проникливість та відкритість, допомагаючи поєднувати внутрішню силу з яскравими ідеями. Дерева-покровителі кельтського гороскопа дарують підтримку в цій природній динаміці.
Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.
Дерева-покровителі:
Овен — Осика: внутрішня чутливість, здатність адаптуватися до настрою дня.
Телець — Береза: легкість оновлення, душевний спокій, прагнення до гармонії.
Близнята — Клен: яскраві ідеї, легкість у комунікації, творчий імпульс.
Рак — Каштан: тепло у стосунках, відчуття захисту і підтримки.
Лев — В’яз: чітка структура у вияві почуттів, встановлення внутрішнього порядку.
Діва — Горобина: турбота про деталі, зцілення через уважні вчинки.
Терези — Осика: гнучкість у взаємодії, дипломатичний підхід у стосунках.
Скорпіон — Каштан: глибина емоцій, внутрішня сила і впевнене самовираження.
Стрілець — Клен: потік натхнення, відкриття нових ідей і можливостей.
Козоріг — Самшит: дисципліна у відчуттях, чітке спрямування внутрішнього ресурсу.
Водолій — В’яз: гармонія логіки й емоцій, структуроване мислення.
Риби — Плющ: м’яка чутливість, здатність знайти внутрішню рівновагу.
28 серпня — день, коли емоційна глибина зустрічається з творчим польотом. Дерева-покровителі допомагають зберегти чуттєву проникливість, залишаючись відкритими до нових ідей і натхнення.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
Нагадаємо, що раніше ми писали про закінчення війни в Україні: відомий астролог здивував новим передбаченням.
Астролог вважає, що перемир’я в Україні може настати вже цього літа.