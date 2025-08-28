Кельтський гороскоп дерев на 28 серпня 2025 року: Левам — порядок у справах, Рибам — емоційна рівновага

Кельтський гороскоп дерев / © ТСН.ua

Енергія природи підтримує проникливість та відкритість, допомагаючи поєднувати внутрішню силу з яскравими ідеями. Дерева-покровителі кельтського гороскопа дарують підтримку в цій природній динаміці.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Дерева-покровителі:

Овен — Осика : внутрішня чутливість, здатність адаптуватися до настрою дня.

Телець — Береза : легкість оновлення, душевний спокій, прагнення до гармонії.

Близнята — Клен : яскраві ідеї, легкість у комунікації, творчий імпульс.

Рак — Каштан : тепло у стосунках, відчуття захисту і підтримки.

Лев — В’яз : чітка структура у вияві почуттів, встановлення внутрішнього порядку.

Діва — Горобина : турбота про деталі, зцілення через уважні вчинки.

Терези — Осика : гнучкість у взаємодії, дипломатичний підхід у стосунках.

Скорпіон — Каштан : глибина емоцій, внутрішня сила і впевнене самовираження.

Стрілець — Клен : потік натхнення, відкриття нових ідей і можливостей.

Козоріг — Самшит : дисципліна у відчуттях, чітке спрямування внутрішнього ресурсу.

Водолій — В’яз : гармонія логіки й емоцій, структуроване мислення.

Риби — Плющ: м’яка чутливість, здатність знайти внутрішню рівновагу.

28 серпня — день, коли емоційна глибина зустрічається з творчим польотом. Дерева-покровителі допомагають зберегти чуттєву проникливість, залишаючись відкритими до нових ідей і натхнення.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

