Кельтський гороскоп дерев на 28 вересня 2025 року: Терезам — внутрішня рівновага, Стрільцям — натхнення
28 вересня 2025 року — день, коли енергія гармонії поєднується з бажанням рухатися вперед.
Дерева-покровителі кельтського гороскопа допоможуть знайти баланс між роздумами й дією, стабільністю та творчим натхненням.
Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.
Дерева-покровителі
Овен — Дуб: сила й рішучість у важливих починаннях.
Телець — Маслина: миролюбність і гармонія у стосунках.
Близнята — Клен: ідеї, що надихають і відкривають нові можливості.
Рак — Липа: душевна ніжність і комфорт у спілкуванні.
Лев — Осика: легкість і гнучкість у змінах.
Діва — Сосна: витримка та концентрація на результаті.
Терези — Бук: внутрішня рівновага й мудрість у рішеннях.
Скорпіон — Смерека: сила волі та стійкість у складних ситуаціях.
Стрілець — Яблуня: натхнення, радість і доброзичливість.
Козоріг — Горобина: турбота, відданість і щирість у діях.
Водолій — В’яз: логічність і структура в мисленні.
Риби — Слива: емоційний баланс і внутрішній спокій.
28 вересня 2025 року стане днем спокійних рішень і нових ідей. Дерева-покровителі підкажуть, як зберегти гармонію, не втрачаючи натхнення, і допоможуть діяти впевнено, але з душевною рівновагою.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
