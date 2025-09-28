Кельтський гороскоп дерев на 28 вересня 2025 року: Терезам — внутрішня рівновага, Стрільцям — натхнення

Кельтський гороскоп дерев / © ТСН.ua

Дерева-покровителі кельтського гороскопа допоможуть знайти баланс між роздумами й дією, стабільністю та творчим натхненням.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Дерева-покровителі

Овен — Дуб : сила й рішучість у важливих починаннях.

Телець — Маслина : миролюбність і гармонія у стосунках.

Близнята — Клен : ідеї, що надихають і відкривають нові можливості.

Рак — Липа : душевна ніжність і комфорт у спілкуванні.

Лев — Осика : легкість і гнучкість у змінах.

Діва — Сосна : витримка та концентрація на результаті.

Терези — Бук : внутрішня рівновага й мудрість у рішеннях.

Скорпіон — Смерека : сила волі та стійкість у складних ситуаціях.

Стрілець — Яблуня : натхнення, радість і доброзичливість.

Козоріг — Горобина : турбота, відданість і щирість у діях.

Водолій — В’яз : логічність і структура в мисленні.

Риби — Слива: емоційний баланс і внутрішній спокій.

28 вересня 2025 року стане днем спокійних рішень і нових ідей. Дерева-покровителі підкажуть, як зберегти гармонію, не втрачаючи натхнення, і допоможуть діяти впевнено, але з душевною рівновагою.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

