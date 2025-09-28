ТСН у соціальних мережах

Кельтський гороскоп дерев на 28 вересня 2025 року: Терезам — внутрішня рівновага, Стрільцям — натхнення

28 вересня 2025 року — день, коли енергія гармонії поєднується з бажанням рухатися вперед.

Кельтський гороскоп дерев

Кельтський гороскоп дерев / © ТСН.ua

Дерева-покровителі кельтського гороскопа допоможуть знайти баланс між роздумами й дією, стабільністю та творчим натхненням.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Дерева-покровителі

  • Овен — Дуб: сила й рішучість у важливих починаннях.

  • Телець — Маслина: миролюбність і гармонія у стосунках.

  • Близнята — Клен: ідеї, що надихають і відкривають нові можливості.

  • Рак — Липа: душевна ніжність і комфорт у спілкуванні.

  • Лев — Осика: легкість і гнучкість у змінах.

  • Діва — Сосна: витримка та концентрація на результаті.

  • Терези — Бук: внутрішня рівновага й мудрість у рішеннях.

  • Скорпіон — Смерека: сила волі та стійкість у складних ситуаціях.

  • Стрілець — Яблуня: натхнення, радість і доброзичливість.

  • Козоріг — Горобина: турбота, відданість і щирість у діях.

  • Водолій — В’яз: логічність і структура в мисленні.

  • Риби — Слива: емоційний баланс і внутрішній спокій.

28 вересня 2025 року стане днем спокійних рішень і нових ідей. Дерева-покровителі підкажуть, як зберегти гармонію, не втрачаючи натхнення, і допоможуть діяти впевнено, але з душевною рівновагою.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, астрологи назвали три знаки зодіаку, яким усміхнеться талан у вересні 2025 року.

