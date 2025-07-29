Кельтський гороскоп дерев на 29 липня 2025 року: Овнам — новий початок, Левам — впевненість у виборі

Кельтський гороскоп дерев / © ТСН.ua

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Кельтський гороскоп дерев — давня система, у якій кожному знаку зодіаку відповідає дерево з особливою енергією та символікою. Його сила може впливати на наші рішення, настрій і внутрішній стан. 29 липня дерева-покровителі допоможуть знайти рівновагу, налаштуватися на зміни та діяти більш усвідомлено.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Овни (21 березня – 20 квітня)

Дерево дня: береза

Час оновлення. Береза дає м’яку, але впевнену підтримку у старті нових справ і відпусканні зайвого. Довіряйте новим почуттям і знакам долі.

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Тельці (21 квітня – 20 травня)

Дерево дня: липа

Сьогодні важливо створити атмосферу тепла та гармонії. Липа допомагає відновити сили й відчути радість у простих моментах.

Близнята (21 травня – 21 червня)

Дерево дня: сосна

Ваші ідеї отримають стабільність. Сосна надає рішучості та допомагає втримати обраний курс, не відволікаючись на дрібниці.

Раки (22 червня – 22 липня)

Дерево дня: вільха

Цей день підштовхує до чесності з собою. Вільха допоможе подолати сумніви і зрозуміти, що зараз найважливіше для вашого спокою.

Леви (23 липня – 23 серпня)

Дерево дня: дуб

Дуб дає силу, впевненість і відчуття опори. Сьогодні варто приймати рішення, на які ви довго не наважувалися.

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Діви (24 серпня – 23 вересня)

Дерево дня: граб

День вимагає зосередженості. Граб допоможе не розпорошувати енергію і витримати темп навіть у складних справах.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Дерево дня: груша

Сьогодні краще присвятити час емоційній теплоті та взаєморозумінню. Груша дарує м’якість у словах і діях.

Скорпіони (24 жовтня – 22 листопада)

Дерево дня: модрина

Модрина відкриває серце до нового. Ви можете відчути легкість у спілкуванні та бажання зробити перший крок у важливій справі.

Стрільці (23 листопада – 21 грудня)

Дерево дня: верба

Інтуїція підкаже вам правильний напрям. Верба допомагає рухатися гнучко, навіть якщо шлях несподівано зміниться.

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Козероги (22 грудня – 20 січня)

Дерево дня: горобина

Горобина підтримує мудрі слова та влучні поради. Ваші ідеї можуть стати важливими для інших — поділіться ними.

Водолії (21 січня – 18 лютого)

Дерево дня: тополя

Тополя допоможе піднятися над ситуацією та побачити картину ширше. Це день для стратегічного мислення.

Риби (19 лютого – 20 березня)

Дерево дня: жимолость

Жимолость пробуджує ніжність і красу у буденності. Звертайте увагу на дрібні радощі, які заряджають енергією.

29 липня відкриває простір для чесних рішень, внутрішньої сили та м’яких змін. Дерева-покровителі допоможуть діяти виважено і при цьому зберегти душевний спокій.

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Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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