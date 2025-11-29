Кельтський гороскоп дерев на 29 листопада 2025 року: день рішучих кроків та важливих знаків

Кельтський гороскоп дерев / © ТСН

Реклама

На відміну від м’якого та інтуїтивного 28 листопада, енергія дня 29 листопада в кельтській системі дерев стає більш структурованою й рішучою. Дерева-покровителі цього дня підсилюють елементи волі, ясності, вміння діяти без сумнівів. Одні знаки отримують потужний імпульс рухатися вперед, інші — нагадування про необхідність меж чи тверезого аналізу.

Цей день підходить для ініціатив, розмов про важливе, завершення рішень, від яких ви ухилялися.

Овен — Кедр

Сила духу, прямота, вірність вибору.

Прогноз: День спонукає діяти рішуче. Ви можете розпочати процес, який давно відкладали. Ваші рішення сьогодні — тверді та правильні.

Реклама

Телець — Береза

Оновлення, очищення, м’який старт із новим баченням.

Прогноз: З’являється шанс освіжити одну зі сфер життя. Хороший день для оновлення стосунків, простору чи фінансових стратегій.

Близнята — Глід

Гостра інтуїція, проникливість, внутрішні сигнали.

Прогноз: Ви можете побачити приховані мотиви людей. День сприяє аналітиці, глибоким розмовам і чіткому відсіканню зайвого.

Рак — Яблуня

М’якість, краса, гармонія серця.

Прогноз: Душевні питання виходять на перший план. Сьогодні можливе примирення, тепла новина або підтримка з несподіваного боку.

Лев — Горобина

Захист, духовна сила, мудрі рішення.

Прогноз: Ви стоїте на порозі важливого вибору. Інтуїція сьогодні визначає правильний напрямок. Довіртеся внутрішньому голосу.

Реклама

Діва — Верба

Гнучкість, емоційна течія, адаптивність.

Прогноз: День вимагає м’якості. Не йдіть напролом — краще відчуйте ритм ситуації. Це принесе легші рішення, ніж очікували.

Терези — Вільха

Рішучість, активна дія, відповідальність.

Прогноз: Час діяти, а не вагатися. Ви нарешті відчуєте внутрішню силу завершити важливу справу. Продуктивність висока.

Скорпіон — Бузина

Завершення циклу, трансформація, очищення.

Прогноз: Ви відпускаєте щось, що давно тримало. Може завершитися процес, стосунки або проєкт. Це відкриє шлях для нового.

Стрілець — Тополя

Пошук рівноваги, внутрішня чесність, цілісність.

Прогноз: Тримайте баланс між бажанням рухатися вперед і потребою стабільності. День підходить для корекції планів.

Реклама

Козоріг — Горіх

Стратегія, мудрість, сила характеру.

Прогноз: Ви бачите наперед на кілька кроків. Сьогодні чудовий день для планування, переговорів і масштабного мислення.

Водолій — Дуб

Стійкість, твердість, незламність позиції.

Прогноз: Ви отримаєте можливість заявити про себе. День підсилює ваш авторитет. Навіть складні розмови пройдуть успішно.

Риби — Ясен

Уява, розширення, духовна глибина.

Прогноз: День приносить натхнення та нове бачення. Можлива несподівана підказка, ідея або послання інтуїції.

29 листопада 2025 року відзначається активними, рішучими енергіями дерев. Для когось це день нового поштовху, для когось — завершення старого циклу. Дерева-покровителі підсилюють ясність, додають сили й показують, де саме потрібно діяти, а де — відпустити й не боротися зі світом.

Реклама

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми писали про зодіакальний гороскоп на листопад 2025 року для всіх 12 знаків.

Зазвичай останній осінній місяць, який здебільшого минає під знаком Скорпіона, жалить і нікого не шкодує, — місяць «кусючих» енергій.