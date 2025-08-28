Кельтський гороскоп дерев на 29 серпня 2025 року: Водоліям — сталість, Терезам — ясність вибору

Кельтський гороскоп дерев / © ТСН

Енергія природи допомагає відчувати стійкість, наснагу та ясність у власних діях. Дерева-покровителі кельтського гороскопа підтримують ті, хто прагне залишатися збалансованим і водночас відданим своїм ідеалам.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Дерева-покровителі:

Овен — Дуб : основа для сміливих починань та впевненість у власних рішеннях.

Телець — Каштан : теплота в стосунках, стабільна підтримка від оточення.

Близнята — Клен : новаторські ідеї, легкість у спілкуванні та натхнення.

Рак — Верба : чуттєвість, здатність відчути глибину моменту й спокій.

Лев — Горіх : внутрішня харизма, наповнена силою та впливом.

Діва — Інжир : практичність, реалістичність і ясність у думках.

Терези — Осика : здатність вибрати найкраще, баланс і внутрішня легкість.

Скорпіон — Тис : стратегічна сила, прагнення до перетворення та глибина.

Стрілець — Самшит : дисципліна в діях, які ведуть до довгострокових цілей.

Козоріг — Смерека : внутрішня стійкість, спокій у думках і справах.

Водолій — В’яз : логіка в емоціях, структуроване мислення та сталість.

Риби — Плющ: глибока емпатія, внутрішній баланс і здатність обіймати зміни.

29 серпня — день, коли ясність і стабільність допомагають рухатися вперед із впевненістю. Дерева-покровителі дають підтримку у прийнятті рішень, збереженні гармонії між внутрішнім і зовнішнім світом та впевненості у власних діях.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

