Кельтський гороскоп дерев на 29 серпня 2025 року: Водоліям — сталість, Терезам — ясність вибору
29 серпня 2025 року — день, коли внутрішня впевненість і чітке розуміння ситуації стають основою для рішень.
Енергія природи допомагає відчувати стійкість, наснагу та ясність у власних діях. Дерева-покровителі кельтського гороскопа підтримують ті, хто прагне залишатися збалансованим і водночас відданим своїм ідеалам.
Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.
Дерева-покровителі:
Овен — Дуб: основа для сміливих починань та впевненість у власних рішеннях.
Телець — Каштан: теплота в стосунках, стабільна підтримка від оточення.
Близнята — Клен: новаторські ідеї, легкість у спілкуванні та натхнення.
Рак — Верба: чуттєвість, здатність відчути глибину моменту й спокій.
Лев — Горіх: внутрішня харизма, наповнена силою та впливом.
Діва — Інжир: практичність, реалістичність і ясність у думках.
Терези — Осика: здатність вибрати найкраще, баланс і внутрішня легкість.
Скорпіон — Тис: стратегічна сила, прагнення до перетворення та глибина.
Стрілець — Самшит: дисципліна в діях, які ведуть до довгострокових цілей.
Козоріг — Смерека: внутрішня стійкість, спокій у думках і справах.
Водолій — В’яз: логіка в емоціях, структуроване мислення та сталість.
Риби — Плющ: глибока емпатія, внутрішній баланс і здатність обіймати зміни.
29 серпня — день, коли ясність і стабільність допомагають рухатися вперед із впевненістю. Дерева-покровителі дають підтримку у прийнятті рішень, збереженні гармонії між внутрішнім і зовнішнім світом та впевненості у власних діях.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
