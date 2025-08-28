ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
439
Час на прочитання
2 хв

Кельтський гороскоп дерев на 29 серпня 2025 року: Водоліям — сталість, Терезам — ясність вибору

29 серпня 2025 року — день, коли внутрішня впевненість і чітке розуміння ситуації стають основою для рішень.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Кельтський гороскоп дерев

Кельтський гороскоп дерев / © ТСН

Енергія природи допомагає відчувати стійкість, наснагу та ясність у власних діях. Дерева-покровителі кельтського гороскопа підтримують ті, хто прагне залишатися збалансованим і водночас відданим своїм ідеалам.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Дерева-покровителі:

  • Овен — Дуб: основа для сміливих починань та впевненість у власних рішеннях.

  • Телець — Каштан: теплота в стосунках, стабільна підтримка від оточення.

  • Близнята — Клен: новаторські ідеї, легкість у спілкуванні та натхнення.

  • Рак — Верба: чуттєвість, здатність відчути глибину моменту й спокій.

  • Лев — Горіх: внутрішня харизма, наповнена силою та впливом.

  • Діва — Інжир: практичність, реалістичність і ясність у думках.

  • Терези — Осика: здатність вибрати найкраще, баланс і внутрішня легкість.

  • Скорпіон — Тис: стратегічна сила, прагнення до перетворення та глибина.

  • Стрілець — Самшит: дисципліна в діях, які ведуть до довгострокових цілей.

  • Козоріг — Смерека: внутрішня стійкість, спокій у думках і справах.

  • Водолій — В’яз: логіка в емоціях, структуроване мислення та сталість.

  • Риби — Плющ: глибока емпатія, внутрішній баланс і здатність обіймати зміни.

29 серпня — день, коли ясність і стабільність допомагають рухатися вперед із впевненістю. Дерева-покровителі дають підтримку у прийнятті рішень, збереженні гармонії між внутрішнім і зовнішнім світом та впевненості у власних діях.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми писали про закінчення війни в Україні: відомий астролог здивував новим передбаченням.

Астролог вважає, що перемир’я в Україні може настати вже цього літа.

Дата публікації
Кількість переглядів
439
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie