Дата публікації
Кельтський гороскоп дерев на 29 вересня 2025 року: Ракам — гармонія, Водоліям — натхнення

29 вересня 2025 року — день, коли енергія спокою поєднується з творчими імпульсами.

Олена Кузьмич
Кельтський гороскоп дерев

Кельтський гороскоп дерев / © ТСН.ua

Дерева-покровителі кельтського гороскопа допоможуть знайти натхнення у звичних речах, гармонізувати стосунки та зміцнити внутрішню рівновагу.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Дерева-покровителі

  • Овен — Кипарис: стабільність і впевненість у власних рішеннях.

  • Телець — Дуб: рішучість і сила волі у важливих справах.

  • Близнята — Маслина: миролюбність і вміння зберігати спокій.

  • Рак — Липа: гармонія, душевне тепло і підтримка близьких.

  • Лев — Бук: мудрість і розсудливість у прийнятті рішень.

  • Діва — Граб: уважність до дрібниць і дисципліна.

  • Терези — Яблуня: відкритість і щирість у стосунках.

  • Скорпіон — В’яз: сила волі й упорядкованість у діях.

  • Стрілець — Клен: натхнення і сміливість у нових починаннях.

  • Козоріг — Смерека: стійкість і витримка у складних завданнях.

  • Водолій — Горобина: натхнення, доброзичливість і духовне оновлення.

  • Риби — Слива: емоційна ніжність і внутрішня рівновага.

29 вересня 2025 року сприятиме внутрішньому спокою та творчості. Дерева-покровителі допоможуть знайти натхнення, зміцнити віру у власні сили й відчути гармонію з навколишнім світом.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, астрологи назвали три знаки зодіаку, яким усміхнеться талан у вересні 2025 року.

