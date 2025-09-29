- Дата публікації
-
- Категорія
- Астрологія
- Кількість переглядів
- 15
- Час на прочитання
- 2 хв
Кельтський гороскоп дерев на 29 вересня 2025 року: Ракам — гармонія, Водоліям — натхнення
29 вересня 2025 року — день, коли енергія спокою поєднується з творчими імпульсами.
Дерева-покровителі кельтського гороскопа допоможуть знайти натхнення у звичних речах, гармонізувати стосунки та зміцнити внутрішню рівновагу.
Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.
Дерева-покровителі
Овен — Кипарис: стабільність і впевненість у власних рішеннях.
Телець — Дуб: рішучість і сила волі у важливих справах.
Близнята — Маслина: миролюбність і вміння зберігати спокій.
Рак — Липа: гармонія, душевне тепло і підтримка близьких.
Лев — Бук: мудрість і розсудливість у прийнятті рішень.
Діва — Граб: уважність до дрібниць і дисципліна.
Терези — Яблуня: відкритість і щирість у стосунках.
Скорпіон — В’яз: сила волі й упорядкованість у діях.
Стрілець — Клен: натхнення і сміливість у нових починаннях.
Козоріг — Смерека: стійкість і витримка у складних завданнях.
Водолій — Горобина: натхнення, доброзичливість і духовне оновлення.
Риби — Слива: емоційна ніжність і внутрішня рівновага.
29 вересня 2025 року сприятиме внутрішньому спокою та творчості. Дерева-покровителі допоможуть знайти натхнення, зміцнити віру у власні сили й відчути гармонію з навколишнім світом.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
