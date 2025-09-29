Кельтський гороскоп дерев на 29 вересня 2025 року: Ракам — гармонія, Водоліям — натхнення

Кельтський гороскоп дерев / © ТСН.ua

Реклама

Дерева-покровителі кельтського гороскопа допоможуть знайти натхнення у звичних речах, гармонізувати стосунки та зміцнити внутрішню рівновагу.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Дерева-покровителі

Овен — Кипарис : стабільність і впевненість у власних рішеннях.

Телець — Дуб : рішучість і сила волі у важливих справах.

Близнята — Маслина : миролюбність і вміння зберігати спокій.

Рак — Липа : гармонія, душевне тепло і підтримка близьких.

Лев — Бук : мудрість і розсудливість у прийнятті рішень.

Діва — Граб : уважність до дрібниць і дисципліна.

Терези — Яблуня : відкритість і щирість у стосунках.

Скорпіон — В’яз : сила волі й упорядкованість у діях.

Стрілець — Клен : натхнення і сміливість у нових починаннях.

Козоріг — Смерека : стійкість і витримка у складних завданнях.

Водолій — Горобина : натхнення, доброзичливість і духовне оновлення.

Риби — Слива: емоційна ніжність і внутрішня рівновага.

29 вересня 2025 року сприятиме внутрішньому спокою та творчості. Дерева-покровителі допоможуть знайти натхнення, зміцнити віру у власні сили й відчути гармонію з навколишнім світом.

Реклама

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, астрологи назвали три знаки зодіаку, яким усміхнеться талан у вересні 2025 року.