Кельтський гороскоп дерев на 29 вересня — 5 жовтня 2025 року: Левам — стабільність, Рибам — гармонія
Тиждень від 29 вересня до 5 жовтня 2025 року відкриває період глибших змін і внутрішнього оновлення. Це час, коли енергія осені допомагає зосередитись на головному, позбутися зайвого і знайти рівновагу між дією та спокоєм.
Дерева-покровителі кельтського гороскопа підкажуть, як найкраще реалізувати свої сили.
Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.
Дерева-покровителі
Овен — Дуб: сила, стійкість і рішучість допоможуть подолати виклики.
Телець — Маслина: гармонія в стосунках і миролюбність у щоденних справах.
Близнята — Осика: гнучкість і здатність швидко адаптуватися до змін.
Рак — Липа: душевне тепло й підтримка у важливих рішеннях.
Лев — Бук: стабільність, мудрість і впевненість у власних силах.
Діва — Горобина: уважність, турбота і щирість у взаєминах.
Терези — Клен: нові ідеї та натхнення, що ведуть до внутрішньої рівноваги.
Скорпіон — В’яз: структурність і зібраність у важливих справах.
Стрілець — Смерека: витривалість і вірність своїм принципам.
Козоріг — Бук: логіка, послідовність і стабільність у цілях.
Водолій — Яблуня: доброта, відкритість і легкість у спілкуванні.
Риби — Слива: душевна гармонія, ніжність і спокій у серці.
29 вересня — 5 жовтня 2025 року стане часом стабільності, відновлення та внутрішньої гармонії. Дерева-покровителі допоможуть зберегти баланс між розумом і серцем, нагадуючи, що навіть у спокої є сила, а в простоті — глибина.
