Кельтський гороскоп дерев на 29 вересня — 5 жовтня 2025 року: Левам — стабільність, Рибам — гармонія

Дерева-покровителі кельтського гороскопа підкажуть, як найкраще реалізувати свої сили.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Дерева-покровителі

Овен — Дуб : сила, стійкість і рішучість допоможуть подолати виклики.

Телець — Маслина : гармонія в стосунках і миролюбність у щоденних справах.

Близнята — Осика : гнучкість і здатність швидко адаптуватися до змін.

Рак — Липа : душевне тепло й підтримка у важливих рішеннях.

Лев — Бук : стабільність, мудрість і впевненість у власних силах.

Діва — Горобина : уважність, турбота і щирість у взаєминах.

Терези — Клен : нові ідеї та натхнення, що ведуть до внутрішньої рівноваги.

Скорпіон — В’яз : структурність і зібраність у важливих справах.

Стрілець — Смерека : витривалість і вірність своїм принципам.

Козоріг — Бук : логіка, послідовність і стабільність у цілях.

Водолій — Яблуня : доброта, відкритість і легкість у спілкуванні.

Риби — Слива: душевна гармонія, ніжність і спокій у серці.

29 вересня — 5 жовтня 2025 року стане часом стабільності, відновлення та внутрішньої гармонії. Дерева-покровителі допоможуть зберегти баланс між розумом і серцем, нагадуючи, що навіть у спокої є сила, а в простоті — глибина.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

