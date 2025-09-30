ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
286
Час на прочитання
2 хв

Кельтський гороскоп дерев на 29 вересня — 5 жовтня 2025 року: Левам — стабільність, Рибам — гармонія

Тиждень від 29 вересня до 5 жовтня 2025 року відкриває період глибших змін і внутрішнього оновлення. Це час, коли енергія осені допомагає зосередитись на головному, позбутися зайвого і знайти рівновагу між дією та спокоєм.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Кельтський гороскоп дерев

Кельтський гороскоп дерев / © ТСН

Дерева-покровителі кельтського гороскопа підкажуть, як найкраще реалізувати свої сили.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Дерева-покровителі

  • Овен — Дуб: сила, стійкість і рішучість допоможуть подолати виклики.

  • Телець — Маслина: гармонія в стосунках і миролюбність у щоденних справах.

  • Близнята — Осика: гнучкість і здатність швидко адаптуватися до змін.

  • Рак — Липа: душевне тепло й підтримка у важливих рішеннях.

  • Лев — Бук: стабільність, мудрість і впевненість у власних силах.

  • Діва — Горобина: уважність, турбота і щирість у взаєминах.

  • Терези — Клен: нові ідеї та натхнення, що ведуть до внутрішньої рівноваги.

  • Скорпіон — В’яз: структурність і зібраність у важливих справах.

  • Стрілець — Смерека: витривалість і вірність своїм принципам.

  • Козоріг — Бук: логіка, послідовність і стабільність у цілях.

  • Водолій — Яблуня: доброта, відкритість і легкість у спілкуванні.

  • Риби — Слива: душевна гармонія, ніжність і спокій у серці.

29 вересня — 5 жовтня 2025 року стане часом стабільності, відновлення та внутрішньої гармонії. Дерева-покровителі допоможуть зберегти баланс між розумом і серцем, нагадуючи, що навіть у спокої є сила, а в простоті — глибина.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, астрологи назвали три знаки зодіаку, яким усміхнеться талан у вересні 2025 року.

Дата публікації
Кількість переглядів
286
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie