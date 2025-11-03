Кельтський гороскоп дерев на 3–9 листопада 2025 року: Ракам — ніжність, Терезам — нова рівновага

Кельтський гороскоп дерев / © ТСН

Дерева цього періоду підтримують спокій, душевне тепло і внутрішню зібраність, нагадуючи, що після тьми завжди народжується новий ріст.

Прогноз для всіх знаків

Овни — Граб. Ваш час для концентрації: день за днем ви знову входите в ритм. Граб допомагає знайти фокус і не розпорошуватися на дрібниці.

Тельці — Верба. Після внутрішніх коливань приходить спокій. Верба м’яко відновлює емоційний баланс і гармонізує почуття.

Близнята — Смерека. Тиждень стабільності й упевненості. Смерека допомагає зберегти порядок у думках і силах.

Раки — Липа. Душевне тепло, ніжність і турбота про близьких. Це час, коли ваша доброта стає джерелом спокою.

Леви — Маслина. Гармонія, мудрість і внутрішній мир. Маслина нагадує, що сила часто проявляється у спокої.

Діви — Клен. У вас з’являються нові ідеї й натхнення. Клен підтримує творче мислення і м’яку адаптацію до змін.

Терези — Горобина. Тиждень рівноваги у стосунках і роботі. Горобина допомагає знайти гармонію між розумом і серцем.

Скорпіони — Дуб. Ви входите у фазу глибокої внутрішньої сили. Дуб надає стійкості й витримки для будь-яких трансформацій.

Стрільці — Осика. Час очищення і легкості. Осика вчить відпускати те, що заважає руху вперед.

Козороги — Кипарис. Внутрішня дисципліна і ясність намірів. Кипарис нагадує: стабільність — це теж форма мудрості.

Водолії — Бук. Розумна впорядкованість і зосередженість. Бук допомагає систематизувати плани й рухатися до мети.

Риби — Слива. М’яке емоційне оновлення. Слива підтримує серце і допомагає відчути вдячність за прожите.

3–9 листопада 2025 року — це тиждень внутрішнього балансу, коли важливо не діяти швидко, а діяти свідомо. Дерева цього періоду допомагають відновити стабільність, гармонію та довіру до власного шляху.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

