Кельтський гороскоп дерев на 3 липня 2025 року: Левам — діяти, а Рибам варто дослухатися до інтуїції

Кельтський гороскоп дерев / © ТСН.ua

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Кельтський гороскоп дерев базується на вченні древніх друїдів, які вірили, що кожна людина має свій “деревний” знак — покровителя, пов’язаний з особистістю та долею. У цьому гороскопі на 3 липня 2025 року — поради для кожного знака зодіаку відповідно до його дерева.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Овен — горобина

Сьогодні вам хочеться бути першими у всьому — і це природно для вас. Горобина допомагає зберігати внутрішній баланс і не піддаватися агресії. Добре підходить для початку нової справи чи навчання.

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Телець — груша

Смак життя для вас — у деталях. День сприятливий для побутових радощів, родинного спілкування, затишку. Груша вчить насолоджуватись моментом і не поспішати.

Близнята — верба

Верба заглиблює вас у емоції. Сьогодні — день, коли інтуїція сильніша за логіку. Дослухайтеся до передчуттів. Можливе несподіване романтичне повідомлення або зустріч.

Рак — яблуня

Для вас цей день про ніжність, кохання та спокій. Якщо ви вагаєтесь у стосунках — час зробити крок уперед. Яблуня підтримує сімейні теми та внутрішній комфорт.

Лев — дуб

День рішучості й сили. Якщо ви давно відкладали важливу розмову чи проєкт — настав момент діяти. Дуб додає впевненості, а вам це якраз потрібно.

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Діва — сосна

Сосна допоможе вам зосередитись на головному і не розпорошуватись. Варто сповільнити темп і проаналізувати, що справді важливо. День підходить для завершення справ і наведення ладу.

Терези — клен

Клен дає енергію змін. Ви на роздоріжжі — і це нормально. Сьогодні — вдалий час обрати новий вектор, який приноситиме більше гармонії. Прислухайтесь до серця.

Скорпіон — глід

Глід — символ захисту та сили. Вас можуть спробувати втягнути в чужі емоції чи конфлікти — не дозволяйте цього. Сконцентруйтесь на своїх цілях і тримайте внутрішню опору.

Стрілець — ясен

Ваша жага до пригод сьогодні знайде відгук. Ясен — дерево мандрівників і шукачів істини. День ідеальний для вивчення нового, подорожей чи цікавих розмов.

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Козоріг — бук

Сьогодні час переглянути структуру життя: плани, завдання, пріоритети. Бук допомагає розставити все по поличках. Ідеальний день для організації справ або фінансів.

Водолій — вільха

Вільха допомагає розкрити щось приховане. Ви можете отримати важливу новину або внутрішнє розуміння, яке змінить хід подій. Довіртесь течії, не чиніть опір змінам.

Риби — плющ

Плющ — символ інтуїції. Ви можете почути внутрішній голос, який дасть відповідь на давнє запитання. Добре підійде день для творчості, водних практик і усамітнення.

3 липня — день, коли варто прислухатися до себе та сил природи. Дерева-покровителі підказують кожному знаку, в якому напрямі краще рухатися, щоб бути в гармонії зі світом.

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Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.