ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
320
Час на прочитання
3 хв

Кельтський гороскоп дерев на 3 липня 2025 року: Левам — діяти, а Рибам варто дослухатися до інтуїції

Сьогодні кельтські дерева відкривають шлях до глибших відчуттів, рішень і внутрішньої сили — варто лише дослухатися.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Кельтський гороскоп дерев

Кельтський гороскоп дерев / © ТСН.ua

Кельтський гороскоп дерев базується на вченні древніх друїдів, які вірили, що кожна людина має свій “деревний” знак — покровителя, пов’язаний з особистістю та долею. У цьому гороскопі на 3 липня 2025 року — поради для кожного знака зодіаку відповідно до його дерева.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Овен — горобина

Сьогодні вам хочеться бути першими у всьому — і це природно для вас. Горобина допомагає зберігати внутрішній баланс і не піддаватися агресії. Добре підходить для початку нової справи чи навчання.

Телець — груша

Смак життя для вас — у деталях. День сприятливий для побутових радощів, родинного спілкування, затишку. Груша вчить насолоджуватись моментом і не поспішати.

Близнята — верба

Верба заглиблює вас у емоції. Сьогодні — день, коли інтуїція сильніша за логіку. Дослухайтеся до передчуттів. Можливе несподіване романтичне повідомлення або зустріч.

Рак — яблуня

Для вас цей день про ніжність, кохання та спокій. Якщо ви вагаєтесь у стосунках — час зробити крок уперед. Яблуня підтримує сімейні теми та внутрішній комфорт.

Лев — дуб

День рішучості й сили. Якщо ви давно відкладали важливу розмову чи проєкт — настав момент діяти. Дуб додає впевненості, а вам це якраз потрібно.

Діва — сосна

Сосна допоможе вам зосередитись на головному і не розпорошуватись. Варто сповільнити темп і проаналізувати, що справді важливо. День підходить для завершення справ і наведення ладу.

Терези — клен

Клен дає енергію змін. Ви на роздоріжжі — і це нормально. Сьогодні — вдалий час обрати новий вектор, який приноситиме більше гармонії. Прислухайтесь до серця.

Скорпіон — глід

Глід — символ захисту та сили. Вас можуть спробувати втягнути в чужі емоції чи конфлікти — не дозволяйте цього. Сконцентруйтесь на своїх цілях і тримайте внутрішню опору.

Стрілець — ясен

Ваша жага до пригод сьогодні знайде відгук. Ясен — дерево мандрівників і шукачів істини. День ідеальний для вивчення нового, подорожей чи цікавих розмов.

Козоріг — бук

Сьогодні час переглянути структуру життя: плани, завдання, пріоритети. Бук допомагає розставити все по поличках. Ідеальний день для організації справ або фінансів.

Водолій — вільха

Вільха допомагає розкрити щось приховане. Ви можете отримати важливу новину або внутрішнє розуміння, яке змінить хід подій. Довіртесь течії, не чиніть опір змінам.

Риби — плющ

Плющ — символ інтуїції. Ви можете почути внутрішній голос, який дасть відповідь на давнє запитання. Добре підійде день для творчості, водних практик і усамітнення.

3 липня — день, коли варто прислухатися до себе та сил природи. Дерева-покровителі підказують кожному знаку, в якому напрямі краще рухатися, щоб бути в гармонії зі світом.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie