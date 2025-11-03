Кельтський гороскоп дерев на 3 листопада 2025 року: Ракам — ніжність, Козорогам — впевненість

Кельтський гороскоп дерев / © ТСН

Дерева-покровителі кельтського гороскопа цього дня дарують підтримку, спокій і м’яку зосередженість.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Дерева-покровителі

Овни перебувають під заступництвом Граба — це день дій, які потребують дисципліни та точності. Ваша сила — у вмінні діяти спокійно, без поспіху.

Тельці отримують підтримку Липи, яка пом’якшує думки й емоції, допомагаючи зберегти тепло у стосунках.

Близнята перебувають під впливом Дуба — внутрішня стабільність і рішучість супроводжують кожен ваш крок.

Ракам відповідає Верба — дерево душевної ніжності, яке допомагає відпустити емоційне напруження й знову відчути серцем.

Левів супроводжує Осика — відкритість до змін, уміння гнучко реагувати та не триматися за старе.

Дівам протегує Бук — внутрішній порядок, чіткість і відчуття, що ви тримаєте кермо у власних руках.

Терезів надихає Маслина — спокій, мирність і м’яка врівноваженість у словах і діях.

Скорпіони отримують силу від Кипариса, що дарує витримку, глибоке розуміння процесів і здатність бачити істину без емоцій.

Стрільці перебувають під покровом Клена, який підтримує творчі імпульси та пробуджує легкість у спілкуванні.

Козороги знаходять опору у Смереці — дерево самодисципліни, сили духу та внутрішньої впевненості.

Водолії мають поруч Горобину — символ турботи, світла й доброзичливості; вона підтримує зв’язки й надихає на чесність у стосунках.

Риби черпають енергію від Сливи — ніжність, емоційне відновлення і спокій у душі після хвилювань.

3 листопада 2025 року — це день рівноваги й самопізнання. Енергія цього періоду сприяє гармонії, м’якому руху вперед і глибшому розумінню власних почуттів. Дерева-покровителі підтримують стабільність і відкривають нову фазу спокійного росту.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

