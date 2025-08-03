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Кельтський гороскоп дерев на 3 серпня 2025 року: Дівам — натхнення, Стрільцям — гармонія
3 серпня — день творчого натхнення та внутрішньої гармонії. Кельтські дерева‑покровителі допоможуть знайти ясність думок, зосередженість у справах та емоційний баланс.
Неділя, 3 серпня — енергія внутрішньої зосередженості, творчого підходу та балансу між дією і тишею. Сьогоднішні дерева‑покровителі підтримують кожен знак із м’якою силою, допомагаючи знайти натхнення, впевненість у рішенні й гармонію всередині себе.
Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.
Кельтський календар для всіх знаків зодіаку на 3 серпня 2025 року
Овен — ялина: стійкість думок допомагає тримати ритм дня без поспіху.
Телець — осика: ясність у комунікації та плавність емоцій.
Близнята — горобина: легкість та емоційна гнучкість у взаємодії.
Рак — самшит: внутрішня стабільність дарує спокій у важливі моменти.
Лев — клен: натхнення й чіткість у виборі — ідеальний момент для творчості.
Діва — яблуня: мислення ясне, творчі ідеї лунають природно.
Терези — чорна бузина: очищення думок, гармонія у стосунках.
Скорпіон — гліцинія: творчість пробуджує емоційний поток та нестандартні рішення.
Стрілець — верба: м’яка сила, гармонія і здатність адаптуватися до моменту.
Козоріг — тис: рішучість і внутрішня витримка допомагають завершити важливе.
Водолій — плющ: гнучкість у підході, креативні пошуки нових шляхів.
Риби — осика: легкість у внутрішньому світі, натхнення через спостереження й інтуїцію.
3 серпня 2025 року — ідеальний день для ритмічного поєднання творчості й спокою, ясності розуму та м’якої внутрішньої сили. Дерева-покровителі символізують натхнення, гармонію та впевнене адаптаційне мислення. Найкраща стратегія дня — діяти легко, але усвідомлено, слухати власну інтуїцію і з повагою до себе завершувати важливе.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
Нагадаємо, що раніше ми писали про те, що війна в Україні завершиться не на полі бою: відома тарологиня здивувала прогнозом.