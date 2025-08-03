Кельтський гороскоп дерев на 3 серпня 2025 року: Дівам — натхнення, Стрільцям — гармонія

Кельтський гороскоп дерев / © ТСН

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Неділя, 3 серпня — енергія внутрішньої зосередженості, творчого підходу та балансу між дією і тишею. Сьогоднішні дерева‑покровителі підтримують кожен знак із м’якою силою, допомагаючи знайти натхнення, впевненість у рішенні й гармонію всередині себе.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Кельтський календар для всіх знаків зодіаку на 3 серпня 2025 року

Овен — ялина : стійкість думок допомагає тримати ритм дня без поспіху.

Телець — осика : ясність у комунікації та плавність емоцій.

Близнята — горобина : легкість та емоційна гнучкість у взаємодії.

Рак — самшит : внутрішня стабільність дарує спокій у важливі моменти.

Лев — клен : натхнення й чіткість у виборі — ідеальний момент для творчості.

Діва — яблуня : мислення ясне, творчі ідеї лунають природно.

Терези — чорна бузина : очищення думок, гармонія у стосунках.

Скорпіон — гліцинія : творчість пробуджує емоційний поток та нестандартні рішення.

Стрілець — верба : м’яка сила, гармонія і здатність адаптуватися до моменту.

Козоріг — тис : рішучість і внутрішня витримка допомагають завершити важливе.

Водолій — плющ : гнучкість у підході, креативні пошуки нових шляхів.

Риби — осика: легкість у внутрішньому світі, натхнення через спостереження й інтуїцію.

3 серпня 2025 року — ідеальний день для ритмічного поєднання творчості й спокою, ясності розуму та м’якої внутрішньої сили. Дерева-покровителі символізують натхнення, гармонію та впевнене адаптаційне мислення. Найкраща стратегія дня — діяти легко, але усвідомлено, слухати власну інтуїцію і з повагою до себе завершувати важливе.

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Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми писали про те, що війна в Україні завершиться не на полі бою: відома тарологиня здивувала прогнозом.