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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
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630
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2 хв

Кельтський гороскоп дерев на 3 серпня 2025 року: Дівам — натхнення, Стрільцям — гармонія

3 серпня — день творчого натхнення та внутрішньої гармонії. Кельтські дерева‑покровителі допоможуть знайти ясність думок, зосередженість у справах та емоційний баланс.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Кельтський гороскоп дерев

Кельтський гороскоп дерев / © ТСН

Неділя, 3 серпня — енергія внутрішньої зосередженості, творчого підходу та балансу між дією і тишею. Сьогоднішні дерева‑покровителі підтримують кожен знак із м’якою силою, допомагаючи знайти натхнення, впевненість у рішенні й гармонію всередині себе.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Кельтський календар для всіх знаків зодіаку на 3 серпня 2025 року

  • Овен — ялина: стійкість думок допомагає тримати ритм дня без поспіху.

  • Телець — осика: ясність у комунікації та плавність емоцій.

  • Близнята — горобина: легкість та емоційна гнучкість у взаємодії.

  • Рак — самшит: внутрішня стабільність дарує спокій у важливі моменти.

  • Лев — клен: натхнення й чіткість у виборі — ідеальний момент для творчості.

  • Діва — яблуня: мислення ясне, творчі ідеї лунають природно.

  • Терези — чорна бузина: очищення думок, гармонія у стосунках.

  • Скорпіон — гліцинія: творчість пробуджує емоційний поток та нестандартні рішення.

  • Стрілець — верба: м’яка сила, гармонія і здатність адаптуватися до моменту.

  • Козоріг — тис: рішучість і внутрішня витримка допомагають завершити важливе.

  • Водолій — плющ: гнучкість у підході, креативні пошуки нових шляхів.

  • Риби — осика: легкість у внутрішньому світі, натхнення через спостереження й інтуїцію.

3 серпня 2025 року — ідеальний день для ритмічного поєднання творчості й спокою, ясності розуму та м’якої внутрішньої сили. Дерева-покровителі символізують натхнення, гармонію та впевнене адаптаційне мислення. Найкраща стратегія дня — діяти легко, але усвідомлено, слухати власну інтуїцію і з повагою до себе завершувати важливе.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми писали про те, що війна в Україні завершиться не на полі бою: відома тарологиня здивувала прогнозом.

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