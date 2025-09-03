- Дата публікації
Кельтський гороскоп дерев на 3 вересня 2025 року: Рибам — душевний комфорт, Стрільцям — крок до нового
3 вересня 2025 року — день, коли внутрішня спокійність стає стартом для рішучих рухів. Природна енергія направляє на баланс: спочатку відчути, потім діяти.
Дерева-покровителі кельтського гороскопа підтримують тих, хто прагне сили, натхнення і душевного затишку водночас.
Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.
Дерева-покровителі:
Овен — Ялина: стабільність та твердість духу, потрібно діяти з упевненістю.
Телець — Осика: ясність у комунікації і внутрішня гнучкість, що відкриває нові шляхи.
Близнята — Горобина: емоційна чуйність, легкість у взаємодії й зцілення через увагу.
Рак — Самшит: внутрішня стійкість, яка дає опору у важливі моменти.
Лев — Клен: яскраві ідеї та можливість реалізувати їх з завзяттям.
Діва — Ясень: ясність думок, організованість і раціональний підхід до справ.
Терези — Чорна бузина: можливість звільнитися від сумнівів і знайти нову перспективу.
Скорпіон — Дуб: міць у тиші, сила, що є фундаментом для трансформацій.
Стрілець — Гліцинія: натхнення, легкість у пошуку нестандартного, свобода в діях.
Козоріг — Тис: рішучість, яка допомагає завершити важливе на належному рівні.
Водолій — Плющ: адаптивність, здатність обрати найкращий шлях у будь-якій ситуації.
Риби — Іва: тонка чутливість, гармонія, що надихає через внутрішній спокій.
3 вересня — день, коли душевність і ясність ведуть до правильних рішень. Дерева-покровителі надихають діяти впевнено, залишаючись в гармонії з собою та світом навколо.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
