Кельтський гороскоп дерев на 3 вересня 2025 року: Рибам — душевний комфорт, Стрільцям — крок до нового

Кельтський гороскоп дерев / © ТСН

Реклама

Дерева-покровителі кельтського гороскопа підтримують тих, хто прагне сили, натхнення і душевного затишку водночас.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Дерева-покровителі:

Овен — Ялина : стабільність та твердість духу, потрібно діяти з упевненістю.

Телець — Осика : ясність у комунікації і внутрішня гнучкість, що відкриває нові шляхи.

Близнята — Горобина : емоційна чуйність, легкість у взаємодії й зцілення через увагу.

Рак — Самшит : внутрішня стійкість, яка дає опору у важливі моменти.

Лев — Клен : яскраві ідеї та можливість реалізувати їх з завзяттям.

Діва — Ясень : ясність думок, організованість і раціональний підхід до справ.

Терези — Чорна бузина : можливість звільнитися від сумнівів і знайти нову перспективу.

Скорпіон — Дуб : міць у тиші, сила, що є фундаментом для трансформацій.

Стрілець — Гліцинія : натхнення, легкість у пошуку нестандартного, свобода в діях.

Козоріг — Тис : рішучість, яка допомагає завершити важливе на належному рівні.

Водолій — Плющ : адаптивність, здатність обрати найкращий шлях у будь-якій ситуації.

Риби — Іва: тонка чутливість, гармонія, що надихає через внутрішній спокій.

3 вересня — день, коли душевність і ясність ведуть до правильних рішень. Дерева-покровителі надихають діяти впевнено, залишаючись в гармонії з собою та світом навколо.

Реклама

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, астрологи назвали три знаки зодіаку, яким усміхнеться талан у вересні 2025 року.