Кельтський гороскоп дерев на 30 червня – 6 липня 2025 року: поради природи для кожного знака зодіаку

Кельтський гороскоп дерев / © ТСН.ua

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Кельтський календар дерев — це древня система, де кожен період відповідає певному дереву з власною енергетикою.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Поради природи для кожного знака зодіаку

Овен — сосна

Вам потрібне перезавантаження. Поверніться до джерел внутрішньої сили. Вихід на природу — не примха, а необхідність.

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Телець — горіх

Нестандартні рішення приведуть до стабільності. Не чиніть опір змінам — вони працюють на вас.

Близнята — ясен

Вас підтримує потік натхнення. Але пам’ятайте: розуміння народжується в тиші.

Рак — груша

Тепло, затишок і підтримка — найцінніше для вас зараз. Дбайте про себе так, як ви дбаєте про інших.

Лев — кедр

Ваш авторитет зростає, але пам’ятайте: сила — у мудрості, а не в гучності. Слухайте серце.

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Діва — яблуня

У простих речах — справжня магія. Створюйте красу навколо себе — і вона повернеться до вас.

Терези — береза

Наводьте лад. Час позбутися зайвого — в думках, просторі, стосунках. Після цього прийде оновлення.

Скорпіон — інжир

Дослухайтесь до інтуїції. Ваша глибина — дар, якщо не ховатися в ній, а пізнавати себе.

Стрілець — бук

Ваша енергія потужна. Направте її на навчання, планування, реалізацію ідей. Але залиште місце для тиші.

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Козоріг — ялина

Це ваш час для гармонії. Не потрібно поспішати — достатньо йти в ритмі свого серця.

Водолій — олива

Миротворчість — ваш ключ. Уміння чути і домовлятись зробить вас сильнішими цього тижня.

Риби — в’яз

Ваша чутливість — не слабкість, а інструмент творення. Використайте її у творчості, листуванні, щирих розмовах.

Цей тиждень просить нас бути ніжнішими до себе, відкритішими до життя та уважнішими до сигналів душі. Природа шепоче: гармонія починається з прийняття.

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Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.