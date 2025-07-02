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- Астрологія
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Кельтський гороскоп дерев на 30 червня – 6 липня 2025 року: поради природи для кожного знака зодіаку
Що природа підказує кожному з нас цього тижня? Кельтські дерева шепочуть: настав час внутрішнього оновлення, м’якої сили та ясності у взаєминах.
Кельтський календар дерев — це древня система, де кожен період відповідає певному дереву з власною енергетикою.
Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.
Поради природи для кожного знака зодіаку
Овен — сосна
Вам потрібне перезавантаження. Поверніться до джерел внутрішньої сили. Вихід на природу — не примха, а необхідність.
Телець — горіх
Нестандартні рішення приведуть до стабільності. Не чиніть опір змінам — вони працюють на вас.
Близнята — ясен
Вас підтримує потік натхнення. Але пам’ятайте: розуміння народжується в тиші.
Рак — груша
Тепло, затишок і підтримка — найцінніше для вас зараз. Дбайте про себе так, як ви дбаєте про інших.
Лев — кедр
Ваш авторитет зростає, але пам’ятайте: сила — у мудрості, а не в гучності. Слухайте серце.
Діва — яблуня
У простих речах — справжня магія. Створюйте красу навколо себе — і вона повернеться до вас.
Терези — береза
Наводьте лад. Час позбутися зайвого — в думках, просторі, стосунках. Після цього прийде оновлення.
Скорпіон — інжир
Дослухайтесь до інтуїції. Ваша глибина — дар, якщо не ховатися в ній, а пізнавати себе.
Стрілець — бук
Ваша енергія потужна. Направте її на навчання, планування, реалізацію ідей. Але залиште місце для тиші.
Козоріг — ялина
Це ваш час для гармонії. Не потрібно поспішати — достатньо йти в ритмі свого серця.
Водолій — олива
Миротворчість — ваш ключ. Уміння чути і домовлятись зробить вас сильнішими цього тижня.
Риби — в’яз
Ваша чутливість — не слабкість, а інструмент творення. Використайте її у творчості, листуванні, щирих розмовах.
Цей тиждень просить нас бути ніжнішими до себе, відкритішими до життя та уважнішими до сигналів душі. Природа шепоче: гармонія починається з прийняття.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.