Кельтський гороскоп дерев на 30 липня 2025 року: Близнятам — ясність думок, Скорпіонам — внутрішня стійкість

Кельтський гороскоп дерев / © ТСН

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Кельтський гороскоп дерев — давня система, у якій кожен день має свого природного покровителя. Енергія дерева впливає на наші рішення, емоційний стан і здатність діяти. 30 липня — день, коли варто прислухатися до власних відчуттів та використовувати підтримку, яку дає символічне дерево.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Гороскоп на 30 липня для всіх знаків зодіаку

Овни (21 березня – 20 квітня)

Дерево дня: слива

День для м’яких, але впевнених кроків. Слива допомагає діяти розсудливо, зберігаючи внутрішній спокій.

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Тельці (21 квітня – 20 травня)

Дерево дня: осика

Осика допоможе відпустити емоційний тягар. Це гарний момент, щоб завершити старі справи та очистити простір.

Близнята (21 травня – 21 червня)

Дерево дня: дуб

Дуб дає ясність думок і силу ухвалювати рішення. Використайте цей день для стратегічних планів.

Раки (22 червня – 22 липня)

Дерево дня: береза

Береза підтримує у нових починаннях та допомагає м’яко вийти з ситуацій, які виснажують.

Леви (23 липня – 23 серпня)

Дерево дня: бук

Бук сприяє мудрим крокам та виваженим діям. Сьогодні варто діяти без поспіху, але впевнено.

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Діви (24 серпня – 23 вересня)

Дерево дня: яблуня

Яблуня пробуджує гармонію і доброту. Спрямуйте свою увагу на стосунки та сімейний комфорт.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Дерево дня: липа

Липа допомагає відновити внутрішній баланс і знайти точки опори у щоденних справах.

Скорпіони (24 жовтня – 22 листопада)

Дерево дня: тис

Тис надає витримку та силу духу. Ви здатні спокійно впоратися з будь-якими викликами.

Стрільці (23 листопада – 21 грудня)

Дерево дня: глід

Глід захищає від емоційного перевантаження та допомагає тримати рівновагу в складних розмовах.

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Козероги (22 грудня – 20 січня)

Дерево дня: горіх

Горіх допоможе відокремити головне від другорядного. Сконцентруйтеся на тому, що дає результат.

Водолії (21 січня – 18 лютого)

Дерево дня: модрина

Модрина відкриває нові можливості. Сьогодні добре починати сміливі проєкти або пропонувати ідеї.

Риби (19 лютого – 20 березня)

Дерево дня: Груша

Груша наповнює день м’якістю та теплом. Приділіть увагу тим, хто для вас важливий.

30 липня — це час, коли внутрішня впевненість поєднується з м’якістю у вчинках. Дерева дня допоможуть діяти розсудливо й підтримувати баланс між емоціями та логікою.

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Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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