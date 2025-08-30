Кельтський гороскоп дерев на 30 серпня 2025 року: Ракам — тепло у стосунках, Водоліям — натхнення

Кельтський гороскоп дерев / © ТСН.ua

30 серпня 2025 року — день, коли гармонійне поєднання душевного заземлення та активності стає ключем до продуктивності. Природна підтримка допомагає знайти внутрішній спокій і водночас внутрішню мотивацію. Дерева-покровителі кельтського гороскопа надихають діяти з балансом і впевненістю.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Дерева-покровителі для всіх знаків зодіаку:

Овен — Ясен : ясність намірів, свіжі ідеї та природна рішучість у справах.

Телець — Смерека : дисципліна, внутрішня стабільність та мудрі рішення.

Близнята — Береза : легкість спілкування, оновлення, натхнення у спільних діях.

Рак — Горіх : чуттєвість і тепло взаємодій, сила через емоційну відкритість.

Лев — Кипарис : внутрішня стійкість, гордий спокій і вплив через стабільність.

Діва — Граб : розумне планування, порядок у деталях, дієвість у побуті.

Терези — Липа : гармонія у взаєминах, дипломатичність і врівноваженість.

Скорпіон — В’яз : проникливість, внутрішня структура та енергія трансформації.

Стрілець — Інжир : творчий підйом, відкритість до нового, комфорт у самовираженні.

Козоріг — Бук : стратегічна зрілість, планування з опорою на перевірені ресурси.

Водолій — Верба : чутливість до змін, натхнення та адаптивна креативність.

Риби — Плющ: внутрішня тиша, емоційна глибина та здатність відновитися душею.

30 серпня — день, коли душевна рівновага та енергія дій сприяють розвитку. Дерева-покровителі підтримують, допомагаючи поєднати внутрішню гармонію з продуктивністю. Сьогодні — ідеальний час для прояснення намірів і впевнених кроків уперед.

