30 серпня 2025 року
Кельтський гороскоп дерев на 30 серпня 2025 року: Ракам — тепло у стосунках, Водоліям — натхнення

30 серпня 2025 року — день, коли емоційне тепло й натхнення допомагають знайти гармонію. Дерева-покровителі підтримають Раків у стосунках, а Водоліїв надихнуть на нові ідеї та сміливі кроки.

Олена Кузьмич
Кельтський гороскоп дерев

Кельтський гороскоп дерев / © ТСН.ua

30 серпня 2025 року — день, коли гармонійне поєднання душевного заземлення та активності стає ключем до продуктивності. Природна підтримка допомагає знайти внутрішній спокій і водночас внутрішню мотивацію. Дерева-покровителі кельтського гороскопа надихають діяти з балансом і впевненістю.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Дерева-покровителі для всіх знаків зодіаку:

  • Овен — Ясен: ясність намірів, свіжі ідеї та природна рішучість у справах.

  • Телець — Смерека: дисципліна, внутрішня стабільність та мудрі рішення.

  • Близнята — Береза: легкість спілкування, оновлення, натхнення у спільних діях.

  • Рак — Горіх: чуттєвість і тепло взаємодій, сила через емоційну відкритість.

  • Лев — Кипарис: внутрішня стійкість, гордий спокій і вплив через стабільність.

  • Діва — Граб: розумне планування, порядок у деталях, дієвість у побуті.

  • Терези — Липа: гармонія у взаєминах, дипломатичність і врівноваженість.

  • Скорпіон — В’яз: проникливість, внутрішня структура та енергія трансформації.

  • Стрілець — Інжир: творчий підйом, відкритість до нового, комфорт у самовираженні.

  • Козоріг — Бук: стратегічна зрілість, планування з опорою на перевірені ресурси.

  • Водолій — Верба: чутливість до змін, натхнення та адаптивна креативність.

  • Риби — Плющ: внутрішня тиша, емоційна глибина та здатність відновитися душею.

30 серпня — день, коли душевна рівновага та енергія дій сприяють розвитку. Дерева-покровителі підтримують, допомагаючи поєднати внутрішню гармонію з продуктивністю. Сьогодні — ідеальний час для прояснення намірів і впевнених кроків уперед.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми писали про закінчення війни в Україні: відомий астролог здивував новим передбаченням. Він вважає, що перемир’я в Україні може настати вже цього літа.

