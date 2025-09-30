ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
76
Час на прочитання
2 хв

Кельтський гороскоп дерев на 30 вересня 2025 року: Дівам — зосередженість, Стрільцям — нові ідеї

30 вересня 2025 року — день, коли енергія ясності поєднується з натхненням.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Кельтський гороскоп дерев

Кельтський гороскоп дерев / © ТСН.ua

Дерева-покровителі кельтського гороскопа підкажуть, як зберегти внутрішню концентрацію, не втрачаючи творчого підйому й душевної гармонії.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Дерева-покровителі

  • Овен — Дуб: сила й рішучість допоможуть завершити розпочате.

  • Телець — Маслина: миролюбність і гармонія у спілкуванні.

  • Близнята — Осика: легкість у нових знайомствах і гнучкість у рішеннях.

  • Рак — Верба: емоційна чутливість і підтримка від близьких.

  • Лев — Бук: мудрість і впевненість у власних силах.

  • Діва — Граб: уважність і зосередженість допоможуть у важливих деталях.

  • Терези — Липа: душевний комфорт і відчуття внутрішнього миру.

  • Скорпіон — Смерека: витривалість і стабільність у щоденних справах.

  • Стрілець — Клен: нові ідеї, натхнення та бажання діяти.

  • Козоріг — В’яз: структура, логіка й послідовність у планах.

  • Водолій — Горобина: щирість і підтримка в колі близьких людей.

  • Риби — Слива: ніжність і гармонія у внутрішньому світі.

30 вересня 2025 року сприятиме ясності думок і натхненню. Дерева-покровителі допоможуть знайти рівновагу між раціональністю й емоціями, зміцнити впевненість і завершити місяць на гармонійній ноті.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, астрологи назвали три знаки зодіаку, яким усміхнеться талан у вересні 2025 року.

Дата публікації
Кількість переглядів
76
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie