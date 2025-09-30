- Дата публікації
Кельтський гороскоп дерев на 30 вересня 2025 року: Дівам — зосередженість, Стрільцям — нові ідеї
30 вересня 2025 року — день, коли енергія ясності поєднується з натхненням.
Дерева-покровителі кельтського гороскопа підкажуть, як зберегти внутрішню концентрацію, не втрачаючи творчого підйому й душевної гармонії.
Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.
Дерева-покровителі
Овен — Дуб: сила й рішучість допоможуть завершити розпочате.
Телець — Маслина: миролюбність і гармонія у спілкуванні.
Близнята — Осика: легкість у нових знайомствах і гнучкість у рішеннях.
Рак — Верба: емоційна чутливість і підтримка від близьких.
Лев — Бук: мудрість і впевненість у власних силах.
Діва — Граб: уважність і зосередженість допоможуть у важливих деталях.
Терези — Липа: душевний комфорт і відчуття внутрішнього миру.
Скорпіон — Смерека: витривалість і стабільність у щоденних справах.
Стрілець — Клен: нові ідеї, натхнення та бажання діяти.
Козоріг — В’яз: структура, логіка й послідовність у планах.
Водолій — Горобина: щирість і підтримка в колі близьких людей.
Риби — Слива: ніжність і гармонія у внутрішньому світі.
30 вересня 2025 року сприятиме ясності думок і натхненню. Дерева-покровителі допоможуть знайти рівновагу між раціональністю й емоціями, зміцнити впевненість і завершити місяць на гармонійній ноті.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
