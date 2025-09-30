Кельтський гороскоп дерев на 30 вересня 2025 року: Дівам — зосередженість, Стрільцям — нові ідеї

Кельтський гороскоп дерев / © ТСН.ua

Дерева-покровителі кельтського гороскопа підкажуть, як зберегти внутрішню концентрацію, не втрачаючи творчого підйому й душевної гармонії.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Дерева-покровителі

Овен — Дуб : сила й рішучість допоможуть завершити розпочате.

Телець — Маслина : миролюбність і гармонія у спілкуванні.

Близнята — Осика : легкість у нових знайомствах і гнучкість у рішеннях.

Рак — Верба : емоційна чутливість і підтримка від близьких.

Лев — Бук : мудрість і впевненість у власних силах.

Діва — Граб : уважність і зосередженість допоможуть у важливих деталях.

Терези — Липа : душевний комфорт і відчуття внутрішнього миру.

Скорпіон — Смерека : витривалість і стабільність у щоденних справах.

Стрілець — Клен : нові ідеї, натхнення та бажання діяти.

Козоріг — В’яз : структура, логіка й послідовність у планах.

Водолій — Горобина : щирість і підтримка в колі близьких людей.

Риби — Слива: ніжність і гармонія у внутрішньому світі.

30 вересня 2025 року сприятиме ясності думок і натхненню. Дерева-покровителі допоможуть знайти рівновагу між раціональністю й емоціями, зміцнити впевненість і завершити місяць на гармонійній ноті.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

