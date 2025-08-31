Кельтський гороскоп дерев на 31 серпня 2025 року: Рибам — внутрішній баланс, Терезам — ясність думки

Кельтський гороскоп дерев / © ТСН

Дерева-покровителі кельтського гороскопа дерев дарують підтримку тим, хто прагне ясності і душевного комфорту.

Дерева-покровителі:

Овен — Дуб : внутрішня сила дає впевненість у дії й можливість почати з надійного фундаменту.

Телець — Каштан : тепло в стосунках, стабільність і душевна плинність — основа ваших відносин.

Близнята — В’яз : логічна гнучкість і структуроване мислення допомагають бути уважними до деталей.

Рак — Верба : чутливість і внутрішня м'якість відкривають шлях до душевної гармонії.

Лев — Горобина : вираження себе через щирість і тепло, що сприяє особистому зростанню.

Діва — Інжир : прагматичність і ясність думки допомагають ефективно вирішувати завдання.

Терези — Осика : дипломатія й гармонія у діалогах ведуть до кращих рішень.

Скорпіон — Тис : внутрішня стійкість і проникливість додають глибинної сили вашим намірам.

Стрілець — Самшит : дисципліна і внутрішня витримка формують чітку траєкторію розвитку.

Козоріг — Смерека : надійність і мудрість у плануванні допомагають знайти стабільність.

Водолій — Клен : творчий потяг і емпатія відкривають шлях до інноваційних думок.

Риби — Плющ: глибока чуттєвість, внутрішній спокій і проникливий зв’язок із світом.

31 серпня — ідеальний день для поєднання внутрішньої гармонії та ясного мислення. Дерева-покровителі допомагають відновити рівновагу і знаходити натхнення у ясності дій. Це спосіб завершити місяць з глибинним розумінням і впевненістю у власному напрямку.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

