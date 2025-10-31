Кельтський гороскоп дерев на 31 жовтня 2025 року: Ракам — ніжність, Стрільцям — духовна ясність

Кельтський гороскоп дерев / © ТСН

Дерева-покровителі цього сакрального моменту ведуть кожен знак до внутрішньої тиші, пам’яті та прийняття власного шляху.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Дерева-покровителі

Овнам цього дня сприяє Дуб — символ сили й мудрості, який допомагає стояти твердо, навіть коли все довкола змінюється.

Тельців оберігає Кипарис — дерево глибокого спокою, яке нагадує, що втрати теж можуть бути частиною оновлення.

Близнята перебувають під захистом Осики, яка допомагає позбутися тривоги та прийняти природний плин життя.

Ракам дарує гармонію Липа, що пом’якшує серце, допомагає пробачити й відчути тепло вдячності.

Леви знаходять ясність через Маслину — символ миролюбності й гармонії, що зцілює старі образи.

Дівам допомагає Бук, який надає відчуття ґрунтовності й дає змогу зібрати думки після емоційних бур.

Терези під заступництвом Горобини — дерева гармонії, що повертає світло у взаємини й внутрішню врівноваженість.

Скорпіонів підтримує Смерека, яка вчить стриманості, мудрості та спокійної сили трансформації.

Стрільцям резонує Ясен — духовна ясність, відкриття смислів і вміння бачити більше, ніж здається.

Козорогам допомагає Верба — чутливість, інтуїтивність і лагідне очищення від утоми.

Водоліїв надихає Клен, що відкриває потік нових ідей і вчить гнучкості у змінах.

Рибам відповідає Слива — дерево емоційної м’якості й оновлення, яке дозволяє залишити минуле з любов’ю.

31 жовтня 2025 року — день глибокого символізму. Самайн відкриває шлях до усвідомлення циклів життя, до з’єднання з пам’яттю і власним корінням. Дерева цього дня допомагають відчути єдність із природою й навчитися бачити у завершенні не втрату, а продовження.

Дні жовтня стануть для цих знаків зодіаку періодом натхнення, тепла й романтичних відкриттів. Головне — дозволити собі бути щирими та вчасно прийняти подарунки долі.