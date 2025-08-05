Кельтський гороскоп дерев на 4–10 серпня 2025 року: Ракам — внутрішня гармонія, Левам — сміливість у діях

Кельтський гороскоп дерев / © ТСН.ua

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Кельтський гороскоп дерев — давня система друїдів, у якій кожному знаку зодіаку відповідає своє дерево‑покровитель. Воно наділяє енергією, впливає на настрій і допомагає вибрати правильний напрямок дій. Тиждень із 4 по 10 серпня 2025 року обіцяє бути насиченим: час для впевнених кроків, пошуку внутрішнього балансу та відкриття нових можливостей.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Кельтський календар для всіх знаків зодіаку на 4–10 серпня 2025 року

Овен — граб : сила волі та витримка допоможуть дійти до фіналу важливого проєкту.

Телець — липа : м’яка енергія гармонізує стосунки та сприяє мирним домовленостям.

Близнята — бук : ясність думки й уміння розставляти пріоритети.

Рак — слива : внутрішня гармонія й емоційна стійкість.

Лев — сосна : сміливість, енергія для починань та лідерські якості.

Діва — вільха : практичність і увага до деталей приносять відчутний результат.

Терези — граб : здатність знайти баланс навіть у конфліктних ситуаціях.

Скорпіон — липа : терпіння і витримка ведуть до виграшу у складних переговорах.

Стрілець — бук : відкритість до нових знань та впевненість у власних ідеях.

Козоріг — слива : гармонія у справах і стабільність у фінансових рішеннях.

Водолій — сосна : потужний заряд енергії для розвитку проєктів і творчих ідей.

Риби — жасмин: ніжність і чуттєвість допомагають у налагодженні важливих стосунків.

Тиждень 4–10 серпня 2025 року — це час, коли варто поєднати рішучість із гнучкістю. Дерева‑покровителі надають витримки, гармонії та внутрішньої сили. Використовуйте ці енергії для завершення розпочатого та відкриття нових горизонтів.

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Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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