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Кельтський гороскоп дерев на 4–10 серпня 2025 року: Ракам — внутрішня гармонія, Левам — сміливість у діях
Цей тиждень пройде під знаком активності й гнучкості. Дерева‑покровителі підтримають у рішучих справах, допоможуть подолати сумніви та зберегти спокій у важливих моментах.
Кельтський гороскоп дерев — давня система друїдів, у якій кожному знаку зодіаку відповідає своє дерево‑покровитель. Воно наділяє енергією, впливає на настрій і допомагає вибрати правильний напрямок дій. Тиждень із 4 по 10 серпня 2025 року обіцяє бути насиченим: час для впевнених кроків, пошуку внутрішнього балансу та відкриття нових можливостей.
Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.
Кельтський календар для всіх знаків зодіаку на 4–10 серпня 2025 року
Овен — граб: сила волі та витримка допоможуть дійти до фіналу важливого проєкту.
Телець — липа: м’яка енергія гармонізує стосунки та сприяє мирним домовленостям.
Близнята — бук: ясність думки й уміння розставляти пріоритети.
Рак — слива: внутрішня гармонія й емоційна стійкість.
Лев — сосна: сміливість, енергія для починань та лідерські якості.
Діва — вільха: практичність і увага до деталей приносять відчутний результат.
Терези — граб: здатність знайти баланс навіть у конфліктних ситуаціях.
Скорпіон — липа: терпіння і витримка ведуть до виграшу у складних переговорах.
Стрілець — бук: відкритість до нових знань та впевненість у власних ідеях.
Козоріг — слива: гармонія у справах і стабільність у фінансових рішеннях.
Водолій — сосна: потужний заряд енергії для розвитку проєктів і творчих ідей.
Риби — жасмин: ніжність і чуттєвість допомагають у налагодженні важливих стосунків.
Тиждень 4–10 серпня 2025 року — це час, коли варто поєднати рішучість із гнучкістю. Дерева‑покровителі надають витримки, гармонії та внутрішньої сили. Використовуйте ці енергії для завершення розпочатого та відкриття нових горизонтів.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
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