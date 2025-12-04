Кельтський гороскоп дерев на 4 грудня 2025 року: день інтуїції, м’якої сили та емоційної ясності

Кельтський гороскоп дерев / © ТСН

Цей день у кельтському колі дерев пов’язаний з енергією внутрішньої рівноваги. Дерева-покровителі 4 грудня відкривають нам доступ до глибинної інтуїції, здатності розуміти нюанси й діяти через м’яку, але впевнену силу. Це сприятливий час для конструктивних розмов, усвідомлених кроків і корекції планів.

Овен — Яблуня

Архетип: гармонія, теплі стосунки, м’яка сила.

Прогноз: Ви отримаєте підтримку там, де не очікували. Успішні зустрічі, примирення, подарунок долі. Добрий день для романтики й творчості.

Телець — Ясен

Архетип: рух, навчання, розширення перспектив.

Прогноз: Можлива нова інформація, ідея чи пропозиція. Ви побачите ситуацію ширше. Чудовий день для поїздок, навчання й планування.

Близнята — Береза

Архетип: чистий початок, ясність, оновлення.

Прогноз: День відкриває новий цикл. Ви відчуєте свіже бачення, легкість і бажання діяти. Добре починати нові проєкти або розчищати простір.

Рак — Бузина

Архетип: трансформація, очищення, важливі завершення.

Прогноз: Настає момент, коли варто відпустити щось старе—звичку, емоцію, контакт. Звільнення принесе полегшення та новий ресурс.

Лев — Очерет

Архетип: внутрішня мудрість, глибина, самоспостереження.

Прогноз: Хоча події дня рухаються повільно, ви робите важливі висновки. Добре працювати над собою, упорядковувати внутрішній світ.

Діва — Тополя

Архетип: чесність, баланс, чутливість до істини.

Прогноз: Ви знайдете рішення через прямоту та ясність. У стосунках важливо говорити щиро. День підходить для корекції планів.

Терези — Виноградна лоза

Архетип: гнучкість, тонке розуміння, проникливість.

Прогноз: Сьогодні ви легко відчуваєте приховані смисли. Час для дипломатичних розмов, переговорів, творчих ідей.

Скорпіон — Ліщина

Архетип: мудрість, інсайти, глибоке розуміння.

Прогноз: Ви побачите справжню суть ситуації. Можливий раптовий інсайт або важлива новина. Добре для рішень, що потребують точності.

Стрілець — Горобина

Архетип: захист, благородство, внутрішня чистота.

Прогноз: Ви відчуєте підтримку світу. День сприяє морально правильним рішенням і важливим діям, які зміцнюють вашу впевненість.

Козоріг — Дуб

Архетип: сила, стабільність, непохитність.

Прогноз: Ви сьогодні — центр стійкості. Вдалий день для роботи, лідерських рішень і складних задач. Оточення довіряє вам.

Водолій — Верба

Архетип: інтуїція, гнучкість, емоційна глибина.

Прогноз: День приносить чутливі, але важливі емоційні сигнали. Ви можете глибше зрозуміти себе та свої бажання. Добре для творчості.

Риби — Плющ

Архетип: взаємодія, тонкий зв’язок, м’яка адаптація.

Прогноз: Ви легко підлаштуєтесь під ситуації. Можливі важливі новини або зустріч із потрібною людиною. День сприяє спілкуванню.

4 грудня несе енергію ясності, інтуїції і м’якої рішучості. Дерева-покровителі цього дня допомагають відпустити непотрібне, відновити баланс і знайти внутрішню опору. Багато знаків отримають теплі контакти, важливі підказки або емоційне полегшення.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

