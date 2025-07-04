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Кельтський гороскоп дерев на 4 липня 2025 року: Тельцям час побути в тиші, а Ракам варто відновити внутрішню рівновагу
Цей день ідеально підходить для того, щоб заспокоїти емоції, відновити внутрішню рівновагу й нагадати собі про силу доброти.
Кельтський календар дерев, створений друїдами, поєднує астрологічні періоди з символікою дерев. Кожному знаку зодіаку гороскопа відповідає своє священне дерево, яке впливає на риси характеру, вибір життєвого шляху та внутрішню силу. 4 липня — день під знаком яблуні, дерева гармонії, чуттєвості й душевного тепла. Це час для любові, турботи, примирення та внутрішньої тиші.
Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.
Овен (21 березня — 20 квітня) — граб
Граб наділяє Овнів витонченістю, силою волі й потребою у структурі. 4 липня варто діяти обдумано й не дозволяти емоціям брати гору. Впорядкуйте те, що потребує завершення.
Телець (21 квітня — 20 травня) — горобина
Горобина дарує Тельцям глибину почуттів і зв’язок із природою. Сьогодні добре вийти на прогулянку, побути наодинці із собою або присвятити час творчості.
Близнята (21 травня — 20 червня) — ясен
Ясень надає Близнятам цікавість, інтелектуальну рухливість і бажання до змін. 4 липня — день для дослідження нового: книжки, ідеї, незвичні знайомства відкриють нові горизонти.
Рак (21 червня — 22 липня) — яблуня
Яблуня робить Раків чуйними, романтичними та емоційно глибокими. Сьогодні варто побути поруч із тими, кого ви любите. День сприяє теплим зустрічам, примиренню та турботі.
Лев (23 липня — 23 серпня) — кедр
Кедр дарує Левам гідність, рішучість і внутрішню силу. Сьогодні ви на висоті — але будьте уважні до почуттів інших. Лідерство — не лише про контроль, а й про підтримку.
Діва (24 серпня — 23 вересня) — сосна
Сосна наділяє Дів гармонією між логікою та природою. 4 липня закликає до впорядкування думок. Приділіть увагу деталям — саме в них приховано шлях до внутрішньої ясності.
Терези (24 вересня — 23 жовтня) — клен
Клен дає Терезам чарівність, легкість і витончене сприйняття краси. День підходить для естетичних занять: мистецтво, музика, декор — усе, що надихає.
Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада) — горіх
Горіх приносить Скорпіонам глибоку мудрість і силу перетворення. Сьогодні з’явиться нагода розібратися в собі або поставити чітку межу у складному спілкуванні.
Стрілець (23 листопада — 21 грудня) — ялина
Ялина додає Стрільцям внутрішнього спокою і сили духу. День буде вдалим для відпочинку в природі, медитації, зниження темпу. Пошукайте відповіді всередині, а не назовні.
Козоріг (22 грудня — 20 січня) — бук
Бук — дерево мудрості й традицій, допомагає Козорогам бути стратегами. 4 липня сприятливий для фінансового планування, роботи з документами або важливими розмовами.
Водолій (21 січня — 19 лютого) — в’яз
В’яз наділяє Водоліїв оригінальністю та глибиною думки. Сьогодні ви можете побачити незвичне розв'язання звичайної проблеми. День добре підходить для експериментів і дружніх зустрічей.
Риби (20 лютого — 20 березня) — верба
Верба — символ інтуїції й емоційної гнучкості. 4 липня — слушний день для медитацій, усамітнення, мистецького самовираження. Не бійтеся проявити свою вразливість — вона й є ваша сила.
Під знаком яблуні 4 липня несе енергію любові, теплоти й гармонії. Це день, коли варто не змагатися, а піклуватися. Ніжність до себе й інших стане найкращим провідником у будь-якій ситуації.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.