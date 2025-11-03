Кельтський гороскоп дерев на 4 листопада 2025 року: Левам — натхнення, Козорогам — зосередженість

Кельтський гороскоп дерев / © ТСН

Після періоду тиші й саморефлексії приходить час структурувати емоції, упорядкувати думки й розпочати рух уперед із новим спокоєм.

Дерева-покровителі

Овни цього дня під заступництвом Дуба — дерево сили та впевненості допомагає зберігати рівновагу між дією й розсудливістю.

Тельців підтримує Смерека — внутрішній порядок, спокій і витримка у важливих рішеннях.

Близнята перебувають під впливом Осики, яка очищає розум від зайвих думок і дарує легкість у спілкуванні.

Ракам сприяє Маслина — дерево миру та емоційного примирення; воно допомагає відчути гармонію з близькими.

Левам відповідає Клен — символ натхнення й творчого пробудження; день сприяє новим ідеям та планам.

Дівам протегує Граб — чіткість, уважність і внутрішня дисципліна, що допоможе зосередитись на головному.

Терези отримують енергію від Липи — дерево ніжності й довіри; день сприяє гармонізації стосунків.

Скорпіонів підтримує Бук — мудрість, стабільність і прагнення до логічних рішень.

Стрільцям відповідає Верба — гнучкість, спокій і вміння пристосовуватись до обставин без втрати внутрішньої свободи.

Козорогам допомагає Горобина — врівноваженість, розсудливість і вміння бачити деталі у великій картині.

Водоліїв веде Кипарис — дерево спокійної сили; час утримати внутрішній баланс і не розпорошуватись.

Рибам сприяє Слива — емоційне відновлення, ніжність і прийняття життя таким, як воно є.

4 листопада 2025 року — це день внутрішньої ясності. Дерева цього дня допомагають кожному знакові навести лад у думках, відчути опору й увійти у другу половину осені з рівновагою та впевненістю.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми писали про зодіакальний гороскоп на листопад 2025 року для всіх 12 знаків

Як правило, останній осінній місяць, що здебільшого минає під знаком Скорпіона, який жалить і нікого не шкодує, — місяць «кусючих» енергій.