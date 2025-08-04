Кельтський гороскоп дерев на 4 серпня 2025 року: Овнам — чіткість, Стрільцям — натхнення

Кельтський гороскоп дерев / © ТСН

Реклама

Кельтський гороскоп дерев — стародавня система, що поєднує астрологію та символіку священних дерев друїдів. Кожне дерево уособлює певні риси характеру та енергію, яка впливає на людину залежно від дати її народження. Знаючи своє дерево‑покровитель, можна зрозуміти, які сили природи підтримують вас у конкретний день, і як найкраще використати цю енергію для досягнення цілей.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Кельтський календар для всіх знаків зодіаку на 4 серпня 2025 року

Овен — горіх : чіткість пріоритетів, енергія для втілення планів.

Телець — береза : зростальна гнучкість і відкритість до нового.

Близнята — клен : гармонія думок і спілкування, легкість у словах.

Рак — осика : внутрішня рівновага й емоційна адаптивність.

Лев — самшит : стійкість думки та рішучість під час складних рішень.

Діва — горобина : чіткість в оцінках і увага до деталей.

Терези — верба : інтуїція веде до миру та балансу у стосунках.

Скорпіон — ялина : глибока сила і впевненість у внутрішніх процесах.

Стрілець — гліцинія : натхнення, творчий імпульс і легкість у діях.

Козоріг — каштан : відповідальність і внутрішня гордість.

Водолій — плющ : здатність адаптуватися й знаходити нестандартні рішення.

Риби — осика: тонкий зв’язок з емоціями, здатність слухати внутрішній голос.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Реклама

Нагадаємо, що раніше ми писали про те, що війна в Україні завершиться не на полі бою: відома тарологиня здивувала прогнозом.