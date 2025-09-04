ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
140
Час на прочитання
2 хв

Кельтський гороскоп дерев на 4 вересня 2025 року: Левам — упевненість, Рибам — м’якість

4 вересня 2025 року — день, коли впевненість і душевний спокій стають головними орієнтирами.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Кельтський гороскоп дерев

Кельтський гороскоп дерев / © ТСН.ua

Дерева-покровителі допомагають кожному знаку зодіаку знайти внутрішню силу й гармонію у стосунках та справах.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Дерева-покровителі знаків зодіаку

  • Овен — Граб: сила волі та структурованість, які допомагають завершити важливі справи.

  • Телець — Маслина: символ миру й гармонії, день для відновлення внутрішнього спокою.

  • Близнята — Липа: затишок і теплі емоції, легке спілкування з оточенням.

  • Рак — Сосна: витривалість і стійкість у ситуаціях, що вимагають концентрації.

  • Лев — Ясен: ясність думки та впевненість у власних кроках.

  • Діва — Кипарис: стабільність і внутрішня рівновага, час для серйозних рішень.

  • Терези — Бук: мудрість і зваженість, уміння бачити картину ширше.

  • Скорпіон — Виноградна лоза: плоди зусиль стають очевидними, час підводити підсумки.

  • Стрілець — Інжир: комфорт і натхнення у повсякденних дрібницях.

  • Козоріг — В’яз: структура і порядок у роботі, продуктивність у діях.

  • Водолій — Чорна бузина: очищення від зайвого, відкриття нових можливостей.

  • Риби — Слива: душевна м’якість, гармонія та здатність до емоційної підтримки.

4 вересня 2025 року сприятиме впевненим рішенням та внутрішній гармонії. Дерева-покровителі підкажуть, як знайти баланс між дією і відпочинком, щоб день був продуктивним і водночас спокійним.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, астрологи назвали три знаки зодіаку, яким усміхнеться талан у вересні 2025 року.

Дата публікації
Кількість переглядів
140
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie