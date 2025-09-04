- Дата публікації
Кельтський гороскоп дерев на 4 вересня 2025 року: Левам — упевненість, Рибам — м’якість
4 вересня 2025 року — день, коли впевненість і душевний спокій стають головними орієнтирами.
Дерева-покровителі допомагають кожному знаку зодіаку знайти внутрішню силу й гармонію у стосунках та справах.
Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.
Дерева-покровителі знаків зодіаку
Овен — Граб: сила волі та структурованість, які допомагають завершити важливі справи.
Телець — Маслина: символ миру й гармонії, день для відновлення внутрішнього спокою.
Близнята — Липа: затишок і теплі емоції, легке спілкування з оточенням.
Рак — Сосна: витривалість і стійкість у ситуаціях, що вимагають концентрації.
Лев — Ясен: ясність думки та впевненість у власних кроках.
Діва — Кипарис: стабільність і внутрішня рівновага, час для серйозних рішень.
Терези — Бук: мудрість і зваженість, уміння бачити картину ширше.
Скорпіон — Виноградна лоза: плоди зусиль стають очевидними, час підводити підсумки.
Стрілець — Інжир: комфорт і натхнення у повсякденних дрібницях.
Козоріг — В’яз: структура і порядок у роботі, продуктивність у діях.
Водолій — Чорна бузина: очищення від зайвого, відкриття нових можливостей.
Риби — Слива: душевна м’якість, гармонія та здатність до емоційної підтримки.
4 вересня 2025 року сприятиме впевненим рішенням та внутрішній гармонії. Дерева-покровителі підкажуть, як знайти баланс між дією і відпочинком, щоб день був продуктивним і водночас спокійним.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
