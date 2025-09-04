Кельтський гороскоп дерев на 4 вересня 2025 року: Левам — упевненість, Рибам — м’якість

Кельтський гороскоп дерев / © ТСН.ua

Реклама

Дерева-покровителі допомагають кожному знаку зодіаку знайти внутрішню силу й гармонію у стосунках та справах.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Дерева-покровителі знаків зодіаку

Овен — Граб : сила волі та структурованість, які допомагають завершити важливі справи.

Телець — Маслина : символ миру й гармонії, день для відновлення внутрішнього спокою.

Близнята — Липа : затишок і теплі емоції, легке спілкування з оточенням.

Рак — Сосна : витривалість і стійкість у ситуаціях, що вимагають концентрації.

Лев — Ясен : ясність думки та впевненість у власних кроках.

Діва — Кипарис : стабільність і внутрішня рівновага, час для серйозних рішень.

Терези — Бук : мудрість і зваженість, уміння бачити картину ширше.

Скорпіон — Виноградна лоза : плоди зусиль стають очевидними, час підводити підсумки.

Стрілець — Інжир : комфорт і натхнення у повсякденних дрібницях.

Козоріг — В’яз : структура і порядок у роботі, продуктивність у діях.

Водолій — Чорна бузина : очищення від зайвого, відкриття нових можливостей.

Риби — Слива: душевна м’якість, гармонія та здатність до емоційної підтримки.

4 вересня 2025 року сприятиме впевненим рішенням та внутрішній гармонії. Дерева-покровителі підкажуть, як знайти баланс між дією і відпочинком, щоб день був продуктивним і водночас спокійним.

Реклама

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, астрологи назвали три знаки зодіаку, яким усміхнеться талан у вересні 2025 року.