- Дата публікації
-
- Категорія
- Астрологія
- Кількість переглядів
- 17
- Час на прочитання
- 2 хв
Кельтський гороскоп дерев на 4 жовтня 2025 року: Близнятам — нові можливості, Ракам — душевна рівновага
4 жовтня 2025 року — день, коли енергія після затемнення стабілізується, і приходить час діяти більш усвідомлено.
Дерева-покровителі кельтського гороскопа допоможуть зберегти внутрішній спокій, знайти нові орієнтири та рухатися вперед без поспіху.
Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.
Дерева-покровителі
Овен — Дуб: упевненість і наполегливість у досягненні цілей.
Телець — Маслина: миролюбність і стабільність у стосунках.
Близнята — Клен: нові можливості й натхнення для самореалізації.
Рак — Липа: душевна рівновага та гармонія у справах.
Лев — Бук: мудрість у розв'язання важливих питань і підтримка авторитету.
Діва — Граб: уважність і зібраність допоможуть уникнути помилок.
Терези — Верба: емоційна гнучкість і вміння знаходити компроміси.
Скорпіон — Смерека: сила волі та стійкість у непередбачуваних ситуаціях.
Стрілець — Горобина: щирість і готовність ділитися теплом.
Козоріг — В’яз: стабільність і прагнення до порядку.
Водолій — Яблуня: творчий підйом і легкість у спілкуванні.
Риби — Слива: гармонія з собою та емоційна врівноваженість.
4 жовтня 2025 року сприятиме відновленню рівноваги після потужних енергетичних подій. Дерева-покровителі допоможуть зберегти ясність розуму, не поспішати з рішеннями та поступово зміцнювати свій внутрішній світ.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
Нагадаємо, що осінь дарує кохання: ці три знаки в жовтні 2025 року нарешті зустрінуть свою другу половинку.
Перші дні жовтня стануть для цих знаків зодіаку періодом натхнення, тепла та романтичних відкриттів. Головне — дозволити собі бути щирими та вчасно прийняти подарунки долі.