Кельтський гороскоп дерев на 4 жовтня 2025 року: Близнятам — нові можливості, Ракам — душевна рівновага

Кельтський гороскоп дерев / © ТСН

Реклама

Дерева-покровителі кельтського гороскопа допоможуть зберегти внутрішній спокій, знайти нові орієнтири та рухатися вперед без поспіху.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Дерева-покровителі

Овен — Дуб : упевненість і наполегливість у досягненні цілей.

Телець — Маслина : миролюбність і стабільність у стосунках.

Близнята — Клен : нові можливості й натхнення для самореалізації.

Рак — Липа : душевна рівновага та гармонія у справах.

Лев — Бук : мудрість у розв'язання важливих питань і підтримка авторитету.

Діва — Граб : уважність і зібраність допоможуть уникнути помилок.

Терези — Верба : емоційна гнучкість і вміння знаходити компроміси.

Скорпіон — Смерека : сила волі та стійкість у непередбачуваних ситуаціях.

Стрілець — Горобина : щирість і готовність ділитися теплом.

Козоріг — В’яз : стабільність і прагнення до порядку.

Водолій — Яблуня : творчий підйом і легкість у спілкуванні.

Риби — Слива: гармонія з собою та емоційна врівноваженість.

4 жовтня 2025 року сприятиме відновленню рівноваги після потужних енергетичних подій. Дерева-покровителі допоможуть зберегти ясність розуму, не поспішати з рішеннями та поступово зміцнювати свій внутрішній світ.

Реклама

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що осінь дарує кохання: ці три знаки в жовтні 2025 року нарешті зустрінуть свою другу половинку.

Перші дні жовтня стануть для цих знаків зодіаку періодом натхнення, тепла та романтичних відкриттів. Головне — дозволити собі бути щирими та вчасно прийняти подарунки долі.