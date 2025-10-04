ТСН у соціальних мережах

Кельтський гороскоп дерев на 4 жовтня 2025 року: Близнятам — нові можливості, Ракам — душевна рівновага

4 жовтня 2025 року — день, коли енергія після затемнення стабілізується, і приходить час діяти більш усвідомлено.

Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Кельтський гороскоп дерев

Кельтський гороскоп дерев / © ТСН

Дерева-покровителі кельтського гороскопа допоможуть зберегти внутрішній спокій, знайти нові орієнтири та рухатися вперед без поспіху.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Дерева-покровителі

  • Овен — Дуб: упевненість і наполегливість у досягненні цілей.

  • Телець — Маслина: миролюбність і стабільність у стосунках.

  • Близнята — Клен: нові можливості й натхнення для самореалізації.

  • Рак — Липа: душевна рівновага та гармонія у справах.

  • Лев — Бук: мудрість у розв'язання важливих питань і підтримка авторитету.

  • Діва — Граб: уважність і зібраність допоможуть уникнути помилок.

  • Терези — Верба: емоційна гнучкість і вміння знаходити компроміси.

  • Скорпіон — Смерека: сила волі та стійкість у непередбачуваних ситуаціях.

  • Стрілець — Горобина: щирість і готовність ділитися теплом.

  • Козоріг — В’яз: стабільність і прагнення до порядку.

  • Водолій — Яблуня: творчий підйом і легкість у спілкуванні.

  • Риби — Слива: гармонія з собою та емоційна врівноваженість.

4 жовтня 2025 року сприятиме відновленню рівноваги після потужних енергетичних подій. Дерева-покровителі допоможуть зберегти ясність розуму, не поспішати з рішеннями та поступово зміцнювати свій внутрішній світ.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що осінь дарує кохання: ці три знаки в жовтні 2025 року нарешті зустрінуть свою другу половинку.

Перші дні жовтня стануть для цих знаків зодіаку періодом натхнення, тепла та романтичних відкриттів. Головне — дозволити собі бути щирими та вчасно прийняти подарунки долі.

