Кельтський гороскоп дерев на 5 листопада 2025 року: Ракам — опора, Водоліям — нове дихання

Кельтський гороскоп дерев / © ТСН

Дерева-покровителі цього дня допомагають тримати внутрішню рівновагу та діяти обережно, але впевнено.

Дерева-покровителі за знаками

Овни — Ясен

День для ясного погляду на рішення. Ясен підтримує тверезість і внутрішню цілеспрямованість. Не поспішайте — обирайте точково.

Тельці — Береза

Береза пом’якшує напругу та повертає ніжність до себе. Добре прислухатися до потреб тіла: сон, тепло, дихання.

Близнята — Ліщина

Ліщина загострює інтуїцію та внутрішню спостережливість. Ви сьогодні бачите між рядків. Не діліться всім одразу.

Раки — Дуб

Дуб дає відчуття міцного фундаменту. День для опори на традиції, сім’ю, родинні цінності. Ви — центр тепла і стабільності.

Леви — Тополя

Тополя підсилює внутрішню свободу й потребу в особистому просторі. Важливо відстежувати, де ваші кордони.

Діви — Верба

Верба допомагає прожити почуття без перевантаження. Чутливість сьогодні — ресурс, а не слабкість.

Терези — Яблуня

Яблуня приносить простоту й м’яку радість. Маленькі жести любові зараз важливіші за гучні заяви.

Скорпіони — Акація біла

День трансформації, але без надриву. Акація допомагає м’яко відпускати те, що завершилось.

Стрільці — Граб

Потрібна зібраність. Граб утримує фокус, щоб не розлетітися у всі боки. Спершу — завершити, потім — починати нове.

Козороги — Каштан

Каштан нагадує: сила — у спокої й твердості наміру. Не розмінюйтесь на дрібне.

Водолії — Клен

Можливе раптове натхнення або зміна розуміння. Клен відкриває «новий подих» — ідея визріє несподівано.

Риби — Слива

Слива дарує емоційне розм’якшення та повертає ніжність до світу. День підходить для відновлення душевної рівноваги.

Бобровий супермісяць висвітлює глибинні процеси і робить нас чеснішими із собою. Це не час для різких кроків — це час відчути, де саме проростають нові внутрішні сили. Дерева сьогодні підтримують тишу, сталість і м’яке дозрівання емоцій.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

