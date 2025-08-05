Кельтський гороскоп дерев на 5 серпня 2025 року: Ракам — баланс, Левам — натхнення

Кельтський гороскоп дерев / © ТСН

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Кельтський гороскоп дерев — давня система, що поєднує астрологію й символіку священних дерев друїдів. У ній кожному дню та знаку зодіаку відповідає дерево-покровитель із власною енергетикою та характером. Це давнє мистецтво дозволяє краще розуміти, які сили природи вам підтримують і як ефективно їх використовувати в конкретний день.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Кельтський календар для всіх знаків зодіаку на 5 серпня 2025 року

Овен — клен : ясність у словах й діях, допомога у важливих рішеннях.

Телець — осика : емоційна легкість і гнучкість під час несподіванок.

Близнята — береза : чистота думок і відкритість у спілкуванні.

Рак — горіх : баланс пріоритетів, внутрішня сила для кроків вперед.

Лев — ялина : творчий імпульс, природний натхненний настрій.

Діва — горобина : увага до деталей і інтуїтивна чутливість.

Терези — в’яз : стабільність мислення, підтримка стратегічного підходу.

Скорпіон — дуб : глибока стійкість, внутрішня витримка і ясність намірів.

Стрілець — плющ : адаптивність, обережна мобільність і креатив.

Козоріг — тис : відповідальність, міць думки та впевненість у виборі.

Водолій — самшит : внутрішня стабільність, здатність зберігати баланс у хаосі.

Риби — гліцинія: м’якість душі, натхнення й емоційна гармонія.

5 серпня 2025 року ідеально підходить для поєднання стабільності й творчості. Дерева-покровителі дарують емоційну витримку, чуйну інтуїцію і ясність у прогресивних рішеннях. День підходить для тих, хто хоче діяти усвідомлено: прислухайтеся до внутрішньої гармонії, дозвольте собі бути м’якими, але впевненими у задумах.

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Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми писали про закінчення війни в Україні: відомий астролог здивував новим передбаченням.

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