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Кельтський гороскоп дерев на 5 серпня 2025 року: Ракам — баланс, Левам — натхнення
5 серпня — день балансу, творчого потоку і внутрішньої чутливості. Дерева-покровителі допомагають знайти точку рівноваги — між дією та інтуїцією, між натхненням і стабільністю.
Кельтський гороскоп дерев — давня система, що поєднує астрологію й символіку священних дерев друїдів. У ній кожному дню та знаку зодіаку відповідає дерево-покровитель із власною енергетикою та характером. Це давнє мистецтво дозволяє краще розуміти, які сили природи вам підтримують і як ефективно їх використовувати в конкретний день.
Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.
Кельтський календар для всіх знаків зодіаку на 5 серпня 2025 року
Овен — клен: ясність у словах й діях, допомога у важливих рішеннях.
Телець — осика: емоційна легкість і гнучкість під час несподіванок.
Близнята — береза: чистота думок і відкритість у спілкуванні.
Рак — горіх: баланс пріоритетів, внутрішня сила для кроків вперед.
Лев — ялина: творчий імпульс, природний натхненний настрій.
Діва — горобина: увага до деталей і інтуїтивна чутливість.
Терези — в’яз: стабільність мислення, підтримка стратегічного підходу.
Скорпіон — дуб: глибока стійкість, внутрішня витримка і ясність намірів.
Стрілець — плющ: адаптивність, обережна мобільність і креатив.
Козоріг — тис: відповідальність, міць думки та впевненість у виборі.
Водолій — самшит: внутрішня стабільність, здатність зберігати баланс у хаосі.
Риби — гліцинія: м’якість душі, натхнення й емоційна гармонія.
5 серпня 2025 року ідеально підходить для поєднання стабільності й творчості. Дерева-покровителі дарують емоційну витримку, чуйну інтуїцію і ясність у прогресивних рішеннях. День підходить для тих, хто хоче діяти усвідомлено: прислухайтеся до внутрішньої гармонії, дозвольте собі бути м’якими, але впевненими у задумах.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
Нагадаємо, що раніше ми писали про закінчення війни в Україні: відомий астролог здивував новим передбаченням.
Астролог вважає, що перемир’я в Україні може настати вже цього літа.