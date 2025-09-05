ТСН у соціальних мережах

Кельтський гороскоп дерев на 5 вересня 2025 року: Близнятам — легкість у справах, Козорогам — впорядкованість

5 вересня 2025 року — день, коли варто поєднати легкість у щоденних завданнях з умінням наводити лад у справах. Близнята отримають підтримку для легкої комунікації, а Козороги — можливість організувати свій простір та плани.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Кельтський гороскоп дерев

Кельтський гороскоп дерев / © ТСН

Кельтський гороскоп дерев — це давня система, яка ґрунтується на спостереженнях за природними циклами. Друїди вважали, що кожна людина пов’язана з певним деревом-покровителем, яке відображає її характер, енергію та життєвий шлях. Такий гороскоп не тільки показує індивідуальні риси, а й підказує, які якості розвивати у певний період.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Дерева-покровителі знаків зодіаку

  • Овен — Липа: душевний затишок і підтримка близьких додають сил.

  • Телець — Бук: мудрість і стратегічне бачення допомагають ухвалювати рішення.

  • Близнята — Яблуня: легкість у спілкуванні, радість і натхнення.

  • Рак — Смерека: витривалість і стабільність у важливих справах.

  • Лев — Оливка: миролюбність і здатність до гармонійних стосунків.

  • Діва — Граб: порядок у дрібницях і уважність до деталей.

  • Терези — Виноградна лоза: час підбивати підсумки й святкувати маленькі перемоги.

  • Скорпіон — Чорна бузина: очищення від непотрібного й новий етап розвитку.

  • Стрілець — Кипарис: спокій та врівноваженість, що допоможуть у діях.

  • Козоріг — В’яз: сила волі й організованість допомагають у довгострокових планах.

  • Водолій — Інжир: прагнення до комфорту і натхнення у простих речах.

  • Риби — Слива: м’якість і душевний баланс у спілкуванні.

5 вересня 2025 року стане днем гармонії між силою та ніжністю. Дерева-покровителі підкажуть, як зберігати рівновагу, ухвалювати мудрі рішення і водночас залишатися відкритими до радості та натхнення.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, астрологи назвали три знаки зодіаку, яким усміхнеться талан у вересні 2025 року.

