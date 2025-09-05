- Дата публікації
Кельтський гороскоп дерев на 5 вересня 2025 року: Близнятам — легкість у справах, Козорогам — впорядкованість
5 вересня 2025 року — день, коли варто поєднати легкість у щоденних завданнях з умінням наводити лад у справах. Близнята отримають підтримку для легкої комунікації, а Козороги — можливість організувати свій простір та плани.
Кельтський гороскоп дерев — це давня система, яка ґрунтується на спостереженнях за природними циклами. Друїди вважали, що кожна людина пов’язана з певним деревом-покровителем, яке відображає її характер, енергію та життєвий шлях. Такий гороскоп не тільки показує індивідуальні риси, а й підказує, які якості розвивати у певний період.
Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.
Дерева-покровителі знаків зодіаку
Овен — Липа: душевний затишок і підтримка близьких додають сил.
Телець — Бук: мудрість і стратегічне бачення допомагають ухвалювати рішення.
Близнята — Яблуня: легкість у спілкуванні, радість і натхнення.
Рак — Смерека: витривалість і стабільність у важливих справах.
Лев — Оливка: миролюбність і здатність до гармонійних стосунків.
Діва — Граб: порядок у дрібницях і уважність до деталей.
Терези — Виноградна лоза: час підбивати підсумки й святкувати маленькі перемоги.
Скорпіон — Чорна бузина: очищення від непотрібного й новий етап розвитку.
Стрілець — Кипарис: спокій та врівноваженість, що допоможуть у діях.
Козоріг — В’яз: сила волі й організованість допомагають у довгострокових планах.
Водолій — Інжир: прагнення до комфорту і натхнення у простих речах.
Риби — Слива: м’якість і душевний баланс у спілкуванні.
5 вересня 2025 року стане днем гармонії між силою та ніжністю. Дерева-покровителі підкажуть, як зберігати рівновагу, ухвалювати мудрі рішення і водночас залишатися відкритими до радості та натхнення.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
