Кельтський гороскоп дерев на 5 вересня 2025 року: Близнятам — легкість у справах, Козорогам — впорядкованість

Кельтський гороскоп дерев — це давня система, яка ґрунтується на спостереженнях за природними циклами. Друїди вважали, що кожна людина пов’язана з певним деревом-покровителем, яке відображає її характер, енергію та життєвий шлях. Такий гороскоп не тільки показує індивідуальні риси, а й підказує, які якості розвивати у певний період.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Дерева-покровителі знаків зодіаку

Овен — Липа : душевний затишок і підтримка близьких додають сил.

Телець — Бук : мудрість і стратегічне бачення допомагають ухвалювати рішення.

Близнята — Яблуня : легкість у спілкуванні, радість і натхнення.

Рак — Смерека : витривалість і стабільність у важливих справах.

Лев — Оливка : миролюбність і здатність до гармонійних стосунків.

Діва — Граб : порядок у дрібницях і уважність до деталей.

Терези — Виноградна лоза : час підбивати підсумки й святкувати маленькі перемоги.

Скорпіон — Чорна бузина : очищення від непотрібного й новий етап розвитку.

Стрілець — Кипарис : спокій та врівноваженість, що допоможуть у діях.

Козоріг — В’яз : сила волі й організованість допомагають у довгострокових планах.

Водолій — Інжир : прагнення до комфорту і натхнення у простих речах.

Риби — Слива: м’якість і душевний баланс у спілкуванні.

5 вересня 2025 року стане днем гармонії між силою та ніжністю. Дерева-покровителі підкажуть, як зберігати рівновагу, ухвалювати мудрі рішення і водночас залишатися відкритими до радості та натхнення.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

