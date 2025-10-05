Кельтський гороскоп дерев на 5 жовтня 2025 року: Овнам — нова енергія, Козорогам — ясність

Кельтський гороскоп дерев / © ТСН

Після напруженого початку місяця дерева-покровителі кельтського гороскопа допоможуть знайти рівновагу, відчути підтримку природи та краще зрозуміти власні потреби.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Дерева-покровителі

Овен — Кипарис : нова енергія й уміння бачити ситуацію з висоти.

Телець — Липа : тепло і комфорт, які допоможуть відновити внутрішній баланс.

Близнята — Яблуня : натхнення у спілкуванні й нові ідеї.

Рак — Верба : емоційна гнучкість і підтримка інтуїції.

Лев — Бук : мудрість у прийнятті рішень і спокій у душі.

Діва — Горобина : уважність і турбота про себе та близьких.

Терези — Осика : легкість у виборі, відпускання сумнівів.

Скорпіон — Маслина : миролюбність і стабільність у взаєминах.

Стрілець — Смерека : стійкість і внутрішня опора у справах.

Козоріг — Граб : ясність думок і здатність вибудувати структуру.

Водолій — Дуб : впевненість у своїй позиції та відчуття внутрішньої сили.

Риби — Слива: душевна гармонія, м’якість і емоційна врівноваженість.

5 жовтня 2025 року сприятиме стабілізації після енергетичних коливань. Дерева-покровителі допоможуть знайти баланс між спокоєм і дією, відкриють новий етап внутрішньої гармонії та натхнення.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Перші дні жовтня стануть для цих знаків зодіаку періодом натхнення, тепла та романтичних відкриттів. Головне — дозволити собі бути щирими та вчасно прийняти подарунки долі.