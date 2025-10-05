- Дата публікації
-
- Категорія
- Астрологія
- Кількість переглядів
- 101
- Час на прочитання
- 2 хв
Кельтський гороскоп дерев на 5 жовтня 2025 року: Овнам — нова енергія, Козорогам — ясність
5 жовтня 2025 року несе спокій і можливість відновити сили після насиченого початку місяця. Це день, коли природа нагадує про гармонію ритмів: варто діяти м’яко, але впевнено, зберігаючи рівновагу.
Після напруженого початку місяця дерева-покровителі кельтського гороскопа допоможуть знайти рівновагу, відчути підтримку природи та краще зрозуміти власні потреби.
Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.
Дерева-покровителі
Овен — Кипарис: нова енергія й уміння бачити ситуацію з висоти.
Телець — Липа: тепло і комфорт, які допоможуть відновити внутрішній баланс.
Близнята — Яблуня: натхнення у спілкуванні й нові ідеї.
Рак — Верба: емоційна гнучкість і підтримка інтуїції.
Лев — Бук: мудрість у прийнятті рішень і спокій у душі.
Діва — Горобина: уважність і турбота про себе та близьких.
Терези — Осика: легкість у виборі, відпускання сумнівів.
Скорпіон — Маслина: миролюбність і стабільність у взаєминах.
Стрілець — Смерека: стійкість і внутрішня опора у справах.
Козоріг — Граб: ясність думок і здатність вибудувати структуру.
Водолій — Дуб: впевненість у своїй позиції та відчуття внутрішньої сили.
Риби — Слива: душевна гармонія, м’якість і емоційна врівноваженість.
5 жовтня 2025 року сприятиме стабілізації після енергетичних коливань. Дерева-покровителі допоможуть знайти баланс між спокоєм і дією, відкриють новий етап внутрішньої гармонії та натхнення.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
