Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
101
Час на прочитання
2 хв

Кельтський гороскоп дерев на 5 жовтня 2025 року: Овнам — нова енергія, Козорогам — ясність

5 жовтня 2025 року несе спокій і можливість відновити сили після насиченого початку місяця. Це день, коли природа нагадує про гармонію ритмів: варто діяти м’яко, але впевнено, зберігаючи рівновагу.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Кельтський гороскоп дерев

Кельтський гороскоп дерев / © ТСН

Після напруженого початку місяця дерева-покровителі кельтського гороскопа допоможуть знайти рівновагу, відчути підтримку природи та краще зрозуміти власні потреби.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Дерева-покровителі

  • Овен — Кипарис: нова енергія й уміння бачити ситуацію з висоти.

  • Телець — Липа: тепло і комфорт, які допоможуть відновити внутрішній баланс.

  • Близнята — Яблуня: натхнення у спілкуванні й нові ідеї.

  • Рак — Верба: емоційна гнучкість і підтримка інтуїції.

  • Лев — Бук: мудрість у прийнятті рішень і спокій у душі.

  • Діва — Горобина: уважність і турбота про себе та близьких.

  • Терези — Осика: легкість у виборі, відпускання сумнівів.

  • Скорпіон — Маслина: миролюбність і стабільність у взаєминах.

  • Стрілець — Смерека: стійкість і внутрішня опора у справах.

  • Козоріг — Граб: ясність думок і здатність вибудувати структуру.

  • Водолій — Дуб: впевненість у своїй позиції та відчуття внутрішньої сили.

  • Риби — Слива: душевна гармонія, м’якість і емоційна врівноваженість.

5 жовтня 2025 року сприятиме стабілізації після енергетичних коливань. Дерева-покровителі допоможуть знайти баланс між спокоєм і дією, відкриють новий етап внутрішньої гармонії та натхнення.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що осінь дарує кохання: ці три знаки в жовтні 2025 року нарешті зустрінуть свою другу половинку.

Перші дні жовтня стануть для цих знаків зодіаку періодом натхнення, тепла та романтичних відкриттів. Головне — дозволити собі бути щирими та вчасно прийняти подарунки долі.

Дата публікації
Кількість переглядів
101
Наступна публікація

