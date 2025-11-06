- Дата публікації
-
- Категорія
- Астрологія
- Кількість переглядів
- 26
- Час на прочитання
- 2 хв
Кельтський гороскоп дерев на 6 листопада 2025 року: Дівам — структурність, Скорпіонам — внутрішня сила
6 листопада 2025 року — день тихого повернення до себе після сильних емоцій. Організм і душа ніби «сходять на берег» після високої хвилі.
Дерева-покровителі цього дня допомагають м’яко зібрати енергію, знайти зосередженість і вкорінитися у теперішньому моменті.
Дерева-покровителі
Овни — Береза
Час освіжити свідомість. Береза допомагає швидше відновити сили і подивитися на ситуації простіше, без зайвої боротьби.
Тельці — Дуб
Ваші корені міцні. Дуб підтримує рішучість і внутрішню стійкість. День для опори на власний досвід.
Близнята — Клен
Клен активує легке мислення та творчий підхід. Будьте уважні до ідей, що «падають самі» — серед них є важливі.
Раки — Липа
Липа приносить душевне тепло і заспокоєння. Варто побути з тими, хто відчувається як «дім».
Леви — Осика
Осика дає внутрішню гнучкість. Якщо стане тривожно — зробіть паузу і дозвольте емоціям пройти, не затримуючи їх.
Діви — Граб
Граб допомагає структурувати справи та плани. День підходить для порядку: у думках, робочих задачах, просторі.
Терези — Маслина
Маслина пом’якшує гострі кути в стосунках. Слова сьогодні можуть лікувати — або ранити. Обирайте м’якість.
Скорпіони — Сосна
Сосна дає глибоку внутрішню силу і стійкість. Те, що вас змінює — зміцнює. День для чесності з собою.
Стрільці — Верба
Верба допомагає не втрачати внутрішню легкість навіть у серйозні моменти. Дозвольте почувствам текти, а не застигати.
Козороги — Бук
Бук підтримує мудру впорядкованість. Менше поспіху — більше уважного, розумного контролю.
Водолії — Горобина
Горобина нагадує про важливість тепла в спілкуванні. День для м’яких, щирих розмов і природної відкритості.
Риби — Слива
Слива дарує внутрішню м’якість і відчуття емоційного комфорту. Не вимагайте від себе більше, ніж можете дати.
6 листопада 2025 року — день сповільнення, інтеграції та дбайливого ставлення до себе.
Те, що переживалося гостро, стає зрозумілішим.
Дерева цього дня не підштовхують — вони підтримують.