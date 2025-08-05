Кельтський гороскоп дерев на 6 серпня 2025 року: Тільцям — рішучість, Водоліям — нові ідеї

Кельтський гороскоп дерев / © ТСН

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Кельтський гороскоп дерев — давня система друїдів, у якій кожному дню відповідає дерево‑покровитель із власною енергетикою та символікою. Воно впливає на настрій, рішення та події дня, допомагаючи знаходити баланс між дією та внутрішньою гармонією.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Кельтський календар для всіх знаків зодіаку на 6 серпня 2025 року

Овен — каштан : внутрішня гідність і здатність тримати позицію.

Телець — дуб : рішучість у важливих справах, сила слова і дії.

Близнята — береза : ясність думок і легкість у спілкуванні.

Рак — верба : емоційна врівноваженість та тонке чуття людей.

Лев — горіх : чіткість пріоритетів і сміливість у виборі.

Діва — яблуня : творчий настрій і гармонія у повсякденних справах.

Терези — осика : гнучкість і вміння швидко адаптуватися.

Скорпіон — тис : витримка, стратегічне мислення та послідовність.

Стрілець — клен : натхнення для нових ідей та подорожей.

Козоріг — самшит : стабільність, розважливість і впевненість у діях.

Водолій — гліцинія : творчий потік і відкритість до нових проектів.

Риби — плющ: здатність знаходити підтримку й ресурси у несподіваних місцях.

6 серпня 2025 року — сприятливий день для тих, хто готовий поєднати рішучість і відкритість новому. Дерева‑покровителі дарують внутрішню силу, натхнення та гнучкість, щоб упевнено рухатися до мети й приймати зміни як можливості.

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Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми писали про закінчення війни в Україні: відомий астролог здивував новим передбаченням.

Астролог вважає, що перемир’я в Україні може настати вже цього літа.