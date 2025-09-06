Кельтський гороскоп дерев на 6 вересня 2025 року: Дівам — уважність до деталей, Овнам — ясність дій

Кельтський гороскоп дерев / © ТСН

Дерева-покровителі кельтського гороскопа допоможуть віднаходити ясність у цілях, надихатимуть на точність у діях і гармонію в стосунках.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Дерева-покровителі:

Овен — Ялина : внутрішня стійкість і впевненість у діях.

Телець — Липа : теплі емоції, легкість у стосунках.

Близнята — Граб : порядок і фокус у комунікації.

Рак — Маслина : спокій і внутрішня гармонія.

Лев — Бук : мудрість і стратегічність у кроках.

Діва — Сосна : сила уваги до деталей, чіткість у справах.

Терези — Виноградна лоза : радість у завершенні справ.

Скорпіон — Інжир : комфорт у рішучих діях, м’якість у стосунках.

Стрілець — Кипарис : врівноваженість і ясність у намірах.

Козоріг — В’яз : організованість і сила в довгострокових планах.

Водолій — Чорна бузина : очищення і готовність до змін.

Риби — Слива: чуттєвість і внутрішня рівновага.

6 вересня — день, коли ясність і уважність ведуть до результатів. Дерева-покровителі допомагають поєднати точність з емоційним балансом. Це сприятливий час для вирішення важливих справ із внутрішньою впевненістю та гармонійним підходом.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

