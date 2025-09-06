ТСН у соціальних мережах

Кельтський гороскоп дерев на 6 вересня 2025 року: Дівам — уважність до деталей, Овнам — ясність дій

6 вересня 2025 року — чудовий день для поєднання зосередженого погляду на важливому з прагненням чіткого виконання.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Кельтський гороскоп дерев

Кельтський гороскоп дерев / © ТСН

Дерева-покровителі кельтського гороскопа допоможуть віднаходити ясність у цілях, надихатимуть на точність у діях і гармонію в стосунках.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Дерева-покровителі:

  • Овен — Ялина: внутрішня стійкість і впевненість у діях.

  • Телець — Липа: теплі емоції, легкість у стосунках.

  • Близнята — Граб: порядок і фокус у комунікації.

  • Рак — Маслина: спокій і внутрішня гармонія.

  • Лев — Бук: мудрість і стратегічність у кроках.

  • Діва — Сосна: сила уваги до деталей, чіткість у справах.

  • Терези — Виноградна лоза: радість у завершенні справ.

  • Скорпіон — Інжир: комфорт у рішучих діях, м’якість у стосунках.

  • Стрілець — Кипарис: врівноваженість і ясність у намірах.

  • Козоріг — В’яз: організованість і сила в довгострокових планах.

  • Водолій — Чорна бузина: очищення і готовність до змін.

  • Риби — Слива: чуттєвість і внутрішня рівновага.

6 вересня — день, коли ясність і уважність ведуть до результатів. Дерева-покровителі допомагають поєднати точність з емоційним балансом. Це сприятливий час для вирішення важливих справ із внутрішньою впевненістю та гармонійним підходом.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, астрологи назвали три знаки зодіаку, яким усміхнеться талан у вересні 2025 року.

