Кельтський гороскоп дерев на 6 жовтня 2025 року: Терезам — рівновага, Овнам — натхнення
6 жовтня 2025 року — день, коли природа підтримує тих, хто шукає гармонію й нові імпульси для дій. Осінь поступово заглиблює нас у спокій, але водночас відкриває внутрішні джерела енергії.
6 жовтня 2025 року — це день, коли важливо слухати себе і не поспішати. Дерева-покровителі кельтського гороскопа нагадують: рівновага — не відсутність руху, а гармонія між внутрішнім і зовнішнім світом.
Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.
Дерева-покровителі
Овен — Горобина: натхнення, емоційна глибина й відкритість до нових шляхів.
Телець — Сосна: стійкість, витривалість і спокійна впевненість у майбутньому.
Близнята — Осика: гнучкість у рішеннях і легкість у спілкуванні.
Рак — Бук: мудрість і далекоглядність допоможуть ухвалити правильне рішення.
Лев — Маслина: гармонія у стосунках і душевне примирення.
Діва — Липа: тепло й підтримка у щоденних справах.
Терези — Верба: внутрішня рівновага та інтуїція, що веде до гармонії.
Скорпіон — Кипарис: внутрішня сила, спокій і духовна зрілість.
Стрілець — Яблуня: легкість, творчість і натхнення для нових починань.
Козоріг — В’яз: упорядкованість і стабільність у діях.
Водолій — Смерека: внутрішній спокій і здатність тримати баланс у складних ситуаціях.
Риби — Слива: ніжність, емоційна врівноваженість і довіра до життя.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
