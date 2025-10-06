ТСН у соціальних мережах

Кельтський гороскоп дерев на 6 жовтня 2025 року: Терезам — рівновага, Овнам — натхнення

6 жовтня 2025 року — день, коли природа підтримує тих, хто шукає гармонію й нові імпульси для дій. Осінь поступово заглиблює нас у спокій, але водночас відкриває внутрішні джерела енергії.

Кельтський гороскоп дерев

Кельтський гороскоп дерев / © ТСН

6 жовтня 2025 року — це день, коли важливо слухати себе і не поспішати. Дерева-покровителі кельтського гороскопа нагадують: рівновага — не відсутність руху, а гармонія між внутрішнім і зовнішнім світом.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Дерева-покровителі

  • Овен — Горобина: натхнення, емоційна глибина й відкритість до нових шляхів.

  • Телець — Сосна: стійкість, витривалість і спокійна впевненість у майбутньому.

  • Близнята — Осика: гнучкість у рішеннях і легкість у спілкуванні.

  • Рак — Бук: мудрість і далекоглядність допоможуть ухвалити правильне рішення.

  • Лев — Маслина: гармонія у стосунках і душевне примирення.

  • Діва — Липа: тепло й підтримка у щоденних справах.

  • Терези — Верба: внутрішня рівновага та інтуїція, що веде до гармонії.

  • Скорпіон — Кипарис: внутрішня сила, спокій і духовна зрілість.

  • Стрілець — Яблуня: легкість, творчість і натхнення для нових починань.

  • Козоріг — В’яз: упорядкованість і стабільність у діях.

  • Водолій — Смерека: внутрішній спокій і здатність тримати баланс у складних ситуаціях.

  • Риби — Слива: ніжність, емоційна врівноваженість і довіра до життя.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

