Кельтський гороскоп дерев на 6 жовтня 2025 року: Терезам — рівновага, Овнам — натхнення

Кельтський гороскоп дерев / © ТСН

Реклама

6 жовтня 2025 року — це день, коли важливо слухати себе і не поспішати. Дерева-покровителі кельтського гороскопа нагадують: рівновага — не відсутність руху, а гармонія між внутрішнім і зовнішнім світом.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Дерева-покровителі

Овен — Горобина : натхнення, емоційна глибина й відкритість до нових шляхів.

Телець — Сосна : стійкість, витривалість і спокійна впевненість у майбутньому.

Близнята — Осика : гнучкість у рішеннях і легкість у спілкуванні.

Рак — Бук : мудрість і далекоглядність допоможуть ухвалити правильне рішення.

Лев — Маслина : гармонія у стосунках і душевне примирення.

Діва — Липа : тепло й підтримка у щоденних справах.

Терези — Верба : внутрішня рівновага та інтуїція, що веде до гармонії.

Скорпіон — Кипарис : внутрішня сила, спокій і духовна зрілість.

Стрілець — Яблуня : легкість, творчість і натхнення для нових починань.

Козоріг — В’яз : упорядкованість і стабільність у діях.

Водолій — Смерека : внутрішній спокій і здатність тримати баланс у складних ситуаціях.

Риби — Слива: ніжність, емоційна врівноваженість і довіра до життя.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Реклама

Нагадаємо, що осінь дарує кохання: ці три знаки в жовтні 2025 року нарешті зустрінуть свою другу половинку.

Перші дні жовтня стануть для цих знаків зодіаку періодом натхнення, тепла та романтичних відкриттів. Головне — дозволити собі бути щирими та вчасно прийняти подарунки долі.