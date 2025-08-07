ТСН у соціальних мережах

Кельтський гороскоп дерев на 7 серпня 2025 року: Ракам — емоційне оновлення, Терезам — ясність вибору

7 серпня — день, коли енергії природи сприяють внутрішньому відновленню, гармонізації з власною сутністю та чіткості у прийнятті рішень.

Кельтський гороскоп дерев

Кельтський гороскоп дерев / © ТСН

Кельтські дерева-покровителі вказують шлях до балансу й духовного пробудження.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Овен — Каштан

Сьогодні час довіряти своїм почуттям. Ваша прямолінійність допоможе уникнути непорозумінь. День добрий для відкритих розмов.

Телець — Дуб

Ви відчуєте приплив сили для рішучого кроку. Навіть якщо шлях здається незнайомим — дерево Дуба підтримує впевненість.

Близнята — Береза

Легкість і гнучкість мислення дозволять вам знайти незвичайне рішення в знайомій ситуації. Не бійтеся несподіваних ідей.

Рак — Верба

Час емоційного оновлення. Зануртеся в медитацію або споглядання води — і знайдете відповідь на важливе запитання.

Лев — Горіх

Сила сьогоднішнього дня — у спонтанності. Дайте собі волю діяти поза рамками. Інтуїція покаже, що далі.

Діва — Яблуня

Ви маєте змогу зцілити серце через турботу про когось. Зробіть щось добре, не чекаючи віддачі — і світ відповість.

Терези — Осика

Внутрішня ясність відкриває новий горизонт. Прийміть рішення, яке довго відкладали — сьогодні для цього найкращий день.

Скорпіон — Тис

Глибина і спокій — ось ваша сила. Тримайтеся подалі від поверхневих суперечок, зосередьтеся на власних трансформаціях.

Стрілець — Клен

Відкритість до нового приведе до несподіваних можливостей. Подорожі — фізичні чи ментальні — відкриють нові перспективи.

Козоріг — Самшит

Поверніться до основ. Маленькі щоденні звички творять великі результати. Сьогодні — день дисципліни і внутрішньої опори.

Водолій — Гліцинія

Ваша здатність мислити нестандартно — ключ до сьогоднішнього прориву. Діліться ідеями, навіть якщо здаються “дивними”.

Риби — Плющ

День підтримки і душевної близькості. Ваша чутливість допоможе комусь відчути себе потрібним. І це зігріє й вас самих.

7 серпня — гармонійний день для зцілення, переосмислення й нового старту. Довіртеся силі свого дерева-покровителя та зробіть крок до внутрішнього оновлення.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми писали про закінчення війни в Україні: відомий астролог здивував новим передбаченням.

Астролог вважає, що перемир’я в Україні може настати вже цього літа.

