Кельтський гороскоп дерев на 7 серпня 2025 року: Ракам — емоційне оновлення, Терезам — ясність вибору
7 серпня — день, коли енергії природи сприяють внутрішньому відновленню, гармонізації з власною сутністю та чіткості у прийнятті рішень.
Кельтські дерева-покровителі вказують шлях до балансу й духовного пробудження.
Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.
Овен — Каштан
Сьогодні час довіряти своїм почуттям. Ваша прямолінійність допоможе уникнути непорозумінь. День добрий для відкритих розмов.
Телець — Дуб
Ви відчуєте приплив сили для рішучого кроку. Навіть якщо шлях здається незнайомим — дерево Дуба підтримує впевненість.
Близнята — Береза
Легкість і гнучкість мислення дозволять вам знайти незвичайне рішення в знайомій ситуації. Не бійтеся несподіваних ідей.
Рак — Верба
Час емоційного оновлення. Зануртеся в медитацію або споглядання води — і знайдете відповідь на важливе запитання.
Лев — Горіх
Сила сьогоднішнього дня — у спонтанності. Дайте собі волю діяти поза рамками. Інтуїція покаже, що далі.
Діва — Яблуня
Ви маєте змогу зцілити серце через турботу про когось. Зробіть щось добре, не чекаючи віддачі — і світ відповість.
Терези — Осика
Внутрішня ясність відкриває новий горизонт. Прийміть рішення, яке довго відкладали — сьогодні для цього найкращий день.
Скорпіон — Тис
Глибина і спокій — ось ваша сила. Тримайтеся подалі від поверхневих суперечок, зосередьтеся на власних трансформаціях.
Стрілець — Клен
Відкритість до нового приведе до несподіваних можливостей. Подорожі — фізичні чи ментальні — відкриють нові перспективи.
Козоріг — Самшит
Поверніться до основ. Маленькі щоденні звички творять великі результати. Сьогодні — день дисципліни і внутрішньої опори.
Водолій — Гліцинія
Ваша здатність мислити нестандартно — ключ до сьогоднішнього прориву. Діліться ідеями, навіть якщо здаються “дивними”.
Риби — Плющ
День підтримки і душевної близькості. Ваша чутливість допоможе комусь відчути себе потрібним. І це зігріє й вас самих.
7 серпня — гармонійний день для зцілення, переосмислення й нового старту. Довіртеся силі свого дерева-покровителя та зробіть крок до внутрішнього оновлення.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
