Кельтський гороскоп дерев на 7 вересня 2025 року: Терезам — гармонія, Левам — сила у діях
7 вересня 2025 року — день, коли гармонія та сила поєднуються у щоденних рішеннях.
Дерева-покровителі кельтського гороскопа підкажуть, як знайти рівновагу у стосунках і впевненість у власних діях.
Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.
Дерева-покровителі для всіх знаків зодіаку
Овен — Бук: мудрість і далекоглядність, уміння бачити перспективу.
Телець — Кипарис: внутрішня врівноваженість і сила спокою.
Близнята — Маслина: миролюбність і гармонія у спілкуванні.
Рак — Яблуня: тепло у стосунках і душевний затишок.
Лев — Дуб: сила дій, упевненість і відчуття власного фундаменту.
Діва — Сосна: витривалість і стабільність у важливих справах.
Терези — Липа: гармонія, душевна легкість і внутрішня рівновага.
Скорпіон — Граб: дисципліна й уважність до деталей, що приносять результат.
Стрілець — Слива: емоційна м’якість і здатність відновлювати баланс.
Козоріг — В’яз: організованість і сила волі для досягнення цілей.
Водолій — Виноградна лоза: час зібрати плоди своєї праці і відчути радість.
Риби — Чорна бузина: очищення від зайвого і готовність до оновлення.
7 вересня 2025 року сприятиме гармонії і впевненим діям. Дерева-покровителі допоможуть знайти баланс у стосунках, зберегти душевний спокій і водночас сміливо рухатися вперед.