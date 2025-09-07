ТСН у соціальних мережах

Кельтський гороскоп дерев на 7 вересня 2025 року: Терезам — гармонія, Левам — сила у діях

7 вересня 2025 року — день, коли гармонія та сила поєднуються у щоденних рішеннях.

Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Кельтський гороскоп дерев

Кельтський гороскоп дерев / © ТСН.ua

Дерева-покровителі кельтського гороскопа підкажуть, як знайти рівновагу у стосунках і впевненість у власних діях.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Дерева-покровителі для всіх знаків зодіаку

  • Овен — Бук: мудрість і далекоглядність, уміння бачити перспективу.

  • Телець — Кипарис: внутрішня врівноваженість і сила спокою.

  • Близнята — Маслина: миролюбність і гармонія у спілкуванні.

  • Рак — Яблуня: тепло у стосунках і душевний затишок.

  • Лев — Дуб: сила дій, упевненість і відчуття власного фундаменту.

  • Діва — Сосна: витривалість і стабільність у важливих справах.

  • Терези — Липа: гармонія, душевна легкість і внутрішня рівновага.

  • Скорпіон — Граб: дисципліна й уважність до деталей, що приносять результат.

  • Стрілець — Слива: емоційна м’якість і здатність відновлювати баланс.

  • Козоріг — В’яз: організованість і сила волі для досягнення цілей.

  • Водолій — Виноградна лоза: час зібрати плоди своєї праці і відчути радість.

  • Риби — Чорна бузина: очищення від зайвого і готовність до оновлення.

7 вересня 2025 року сприятиме гармонії і впевненим діям. Дерева-покровителі допоможуть знайти баланс у стосунках, зберегти душевний спокій і водночас сміливо рухатися вперед.

