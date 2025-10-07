Кельтський гороскоп дерев на 7 жовтня 2025 року: Левам — ясність, Рибам — емоційна рівновага

Кельтський гороскоп дерев / © ТСН

Енергія місяця 7 жовтня 2025 року розкриває глибину душі, а дерева-покровителі допомагають трансформувати ці емоції у мудрість і натхнення.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Дерева-покровителі

Овен — Граб : концентрація, ясність думок і здатність діяти без метушні.

Телець — Верба : чутливість і довіра до інтуїції у важливих рішеннях.

Близнята — Горобина : доброзичливість і гармонійна взаємодія з оточенням.

Рак — Маслина : душевна ніжність, гармонія у домі та внутрішній спокій.

Лев — Осика : ясність, відкритість і здатність відпустити минуле.

Діва — Смерека : стійкість, рівновага і сила самодисципліни.

Терези — Бук : мудрість у поєднанні з естетичним відчуттям гармонії.

Скорпіон — Дуб : впевненість і глибока внутрішня сила у розв'язанні складних питань.

Стрілець — Кипарис : духовне оновлення й зосередженість на цілях.

Козоріг — Липа : душевне тепло, стабільність і врівноваженість у справах.

Водолій — Клен : свіже бачення, креативність і прагнення до розвитку.

Риби — Слива: емоційна рівновага, інтуїція і внутрішня гармонія.

7 жовтня 2025 року — Повня, що з’єднує небо і землю, раціональне й духовне. Дерева-покровителі цього дня підтримають кожного, хто прагне ясності, внутрішнього миру й відчуття власного шляху.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

