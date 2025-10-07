ТСН у соціальних мережах

Кельтський гороскоп дерев на 7 жовтня 2025 року: Левам — ясність, Рибам — емоційна рівновага

7 жовтня 2025 року — день Повні, що підсилює інтуїцію, емоції та внутрішнє відчуття істини.

Олена Кузьмич
Кельтський гороскоп дерев

Кельтський гороскоп дерев / © ТСН

Енергія місяця 7 жовтня 2025 року розкриває глибину душі, а дерева-покровителі допомагають трансформувати ці емоції у мудрість і натхнення.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Дерева-покровителі

  • Овен — Граб: концентрація, ясність думок і здатність діяти без метушні.

  • Телець — Верба: чутливість і довіра до інтуїції у важливих рішеннях.

  • Близнята — Горобина: доброзичливість і гармонійна взаємодія з оточенням.

  • Рак — Маслина: душевна ніжність, гармонія у домі та внутрішній спокій.

  • Лев — Осика: ясність, відкритість і здатність відпустити минуле.

  • Діва — Смерека: стійкість, рівновага і сила самодисципліни.

  • Терези — Бук: мудрість у поєднанні з естетичним відчуттям гармонії.

  • Скорпіон — Дуб: впевненість і глибока внутрішня сила у розв'язанні складних питань.

  • Стрілець — Кипарис: духовне оновлення й зосередженість на цілях.

  • Козоріг — Липа: душевне тепло, стабільність і врівноваженість у справах.

  • Водолій — Клен: свіже бачення, креативність і прагнення до розвитку.

  • Риби — Слива: емоційна рівновага, інтуїція і внутрішня гармонія.

7 жовтня 2025 року — Повня, що з’єднує небо і землю, раціональне й духовне. Дерева-покровителі цього дня підтримають кожного, хто прагне ясності, внутрішнього миру й відчуття власного шляху.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що осінь дарує кохання: ці три знаки в жовтні 2025 року нарешті зустрінуть свою другу половинку.

Перші дні жовтня стануть для цих знаків зодіаку періодом натхнення, тепла та романтичних відкриттів. Головне — дозволити собі бути щирими та вчасно прийняти подарунки долі.

