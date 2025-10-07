- Дата публікації
-
- Категорія
- Астрологія
- Кількість переглядів
- 511
- Час на прочитання
- 2 хв
Кельтський гороскоп дерев на 7 жовтня 2025 року: Левам — ясність, Рибам — емоційна рівновага
7 жовтня 2025 року — день Повні, що підсилює інтуїцію, емоції та внутрішнє відчуття істини.
Енергія місяця 7 жовтня 2025 року розкриває глибину душі, а дерева-покровителі допомагають трансформувати ці емоції у мудрість і натхнення.
Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.
Дерева-покровителі
Овен — Граб: концентрація, ясність думок і здатність діяти без метушні.
Телець — Верба: чутливість і довіра до інтуїції у важливих рішеннях.
Близнята — Горобина: доброзичливість і гармонійна взаємодія з оточенням.
Рак — Маслина: душевна ніжність, гармонія у домі та внутрішній спокій.
Лев — Осика: ясність, відкритість і здатність відпустити минуле.
Діва — Смерека: стійкість, рівновага і сила самодисципліни.
Терези — Бук: мудрість у поєднанні з естетичним відчуттям гармонії.
Скорпіон — Дуб: впевненість і глибока внутрішня сила у розв'язанні складних питань.
Стрілець — Кипарис: духовне оновлення й зосередженість на цілях.
Козоріг — Липа: душевне тепло, стабільність і врівноваженість у справах.
Водолій — Клен: свіже бачення, креативність і прагнення до розвитку.
Риби — Слива: емоційна рівновага, інтуїція і внутрішня гармонія.
7 жовтня 2025 року — Повня, що з’єднує небо і землю, раціональне й духовне. Дерева-покровителі цього дня підтримають кожного, хто прагне ясності, внутрішнього миру й відчуття власного шляху.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
