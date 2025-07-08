Кельтський гороскоп дерев на 8 липня 2025 року: Овнам — щирість, Ракам — оновлення, а Козорогам — чіткий план

Кельтський гороскоп дерев / © ТСН.ua

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Кельтський або друїдичний гороскоп дерев пов’язує кожен знак Зодіаку з певним деревом‑символом та його енергетичними характеристиками. Таке дерево формує підказку на день: як діяти, до чого прислухатися і яка мудрість підтримує саме ваш знак.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Овен (21 березня – 19 квітня) — яблуня

Риси: доброта, відкритість.

Порада: сьогодні день для давання і прийняття — чим більше любові та щирості, тим більше ви її отримаєте в відповідь.

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Телець (20 квітня – 20 травня) — пихта

Риси: стриманість, мудрість, самодисципліна.

Порада: ваш внутрішній світ спокійний і врівноважений — ідеальний момент для аналізу, обдуманих рішень і спокійної впевненості.

Близнята (21 травня – 20 червня) — в'яз

Риси: спокій, практичність, гнучкість.

Порада: Продовжуйте адаптуватися до ситуацій — ваш гнучкий підхід сьогодні допомагає пройти будь‑які зміни з легкістю.

Рак (21 червня – 22 липня) — береза

Риси: чистота, відновлення, ніжність.

Порада: день ідеальний для емоційного очищення — відпустіть образи, звільніться від важкого й дайте собі простір для легкого початку. Береза допомагає оновити внутрішню енергію через прощення і турботу про себе.

Лев (23 липня – 22 серпня) — кипарис

Риси: гідність, незалежність, стійкість.

Порада: тримайте внутрішню рівновагу та не впускайте конфлікти у свій простір — ваша сила в тиші і величі.

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Діва (23 серпня – 22 вересня) — граб

Риси: порядок, точність, елегантність.

Порада: наведіть порядок — як навколо, так і в думках. Чіткість сьогодні приносить гармонію.

Терези (23 вересня – 22 жовтня) — липа

Риси: дипломатія, гармонія, краса.

Порада: збалансуйте слова та дії — гармонія є в деталях, тому будьте ввічливими, дипломатичними і чуйними.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада) — каштан

Риси: глибина, справедливість, правдивість.

Порада: ваша правда важлива — не мовчіть, якщо бачите несправедливість, але дій розумно і з повагою.

Стрілець (22 листопада – 21 грудня) — інжир

Риси: тепло, гнучкість, турбота.

Порада: день для внутрішньої м’якості: подаруйте собі турботу, дозвольте собі зупинитися і відновитися.

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Козоріг (22 грудня – 19 січня) — бук

Риси: стабільність, прагматичність, планування.

Порада: приведіть думки у порядок — продумайте стратегію, систематизуйте, і результат не змусить довго чекати.

Водолій (20 січня – 18 лютого) — тополя

Риси: інтуїція, відкритість, прозорість.

Порада: слухайте підказки інтуїції — вони можуть принести прозріння або оригінальні ідеї для майбутнього.

Риби (19 лютого – 20 березня) — верба

Риси: емоції, глибина, творчість.

Порада: пориньте у творчість або емоційне відновлення — мистецтво допоможе знайти внутрішню рівновагу.

8 липня — день, коли кожен знак може почерпнути силу свого дерева‑символу: чи це оновлення яблуні, чи спокій пихти, чи правда каштана. Прислухайтесь до внутрішнього покровителя — він покаже, куди рухатись і яку енергію використати сьогодні.

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Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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