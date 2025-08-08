- Дата публікації
-
- Категорія
- Астрологія
- Кількість переглядів
- 148
- Час на прочитання
- 2 хв
Кельтський гороскоп дерев на 8 серпня 2025 року: Овнам — нові початки, Стрільцям — внутрішня цілісність
Кельтський гороскоп дерев — це давня система друїдів, яка поєднує астрологію й символіку дерев. У кожен окремий день дерево‑покровитель несе свою енергетику — дає натхнення, силу або внутрішню ясність. Знаючи своє дерево, можна краще зрозуміти, як використати підтримку природи у потрібний момент.
8 серпня — сприятливий день для усвідомлених початків і внутрішньої цілісності. Дерева‑покровителі кельтського гороскопа дерев допоможуть відчути баланс між амбіцією та спокоєм, дозволять діяти усвідомлено і з гармонією у серці.
Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.
Кельтський календар для всіх знаків зодіаку на 8 серпня 2025 року
Овен — яблуня: час для нових початків, добрих справ і відкритих розмов.
Телець — смерека: день дисципліни та мудрих рішень, що зміцнять позиції.
Близнята — в’яз: гнучкість і спокій допоможуть уникнути конфліктів.
Рак — береза: оновлення енергії, емоційна чутливість і гармонія.
Лев — кипарис: впевненість і внутрішня стійкість сприятимуть успіху.
Діва — граб: порядок і відповідальність — ключ до результату.
Терези — липа: дипломатія та гармонія у стосунках допоможуть розв'язувати складні питання.
Скорпіон — каштан: справедливість і глибина поглядів принесуть повагу оточення.
Стрілець — інжир: тепло, гнучкість і турбота про себе та близьких.
Козоріг — бук: стратегічне мислення і чітке планування забезпечать успіх.
Водолій — тополя: нові ідеї та здатність бачити перспективу.
Риби — верба: емоційна мудрість і творчий підхід у справах.
8 серпня 2025 року — це час, коли нові початки поєднуються зі стійкою внутрішньою силою. Дерева-покровителі допомагають діяти впевнено, зберігати гармонію та наповнюють день натхненням для сміливих змін.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
Нагадаємо, що раніше ми писали про закінчення війни в Україні: відомий астролог здивував новим передбаченням.
Астролог вважає, що перемир’я в Україні може настати вже цього літа.