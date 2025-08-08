ТСН у соціальних мережах

Кельтський гороскоп дерев на 8 серпня 2025 року: Овнам — нові початки, Стрільцям — внутрішня цілісність

Кельтський гороскоп дерев — це давня система друїдів, яка поєднує астрологію й символіку дерев. У кожен окремий день дерево‑покровитель несе свою енергетику — дає натхнення, силу або внутрішню ясність. Знаючи своє дерево, можна краще зрозуміти, як використати підтримку природи у потрібний момент.

8 серпня — сприятливий день для усвідомлених початків і внутрішньої цілісності. Дерева‑покровителі кельтського гороскопа дерев допоможуть відчути баланс між амбіцією та спокоєм, дозволять діяти усвідомлено і з гармонією у серці.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Кельтський календар для всіх знаків зодіаку на 8 серпня 2025 року

  • Овен — яблуня: час для нових початків, добрих справ і відкритих розмов.

  • Телець — смерека: день дисципліни та мудрих рішень, що зміцнять позиції.

  • Близнята — в’яз: гнучкість і спокій допоможуть уникнути конфліктів.

  • Рак — береза: оновлення енергії, емоційна чутливість і гармонія.

  • Лев — кипарис: впевненість і внутрішня стійкість сприятимуть успіху.

  • Діва — граб: порядок і відповідальність — ключ до результату.

  • Терези — липа: дипломатія та гармонія у стосунках допоможуть розв'язувати складні питання.

  • Скорпіон — каштан: справедливість і глибина поглядів принесуть повагу оточення.

  • Стрілець — інжир: тепло, гнучкість і турбота про себе та близьких.

  • Козоріг — бук: стратегічне мислення і чітке планування забезпечать успіх.

  • Водолій — тополя: нові ідеї та здатність бачити перспективу.

  • Риби — верба: емоційна мудрість і творчий підхід у справах.

8 серпня 2025 року — це час, коли нові початки поєднуються зі стійкою внутрішньою силою. Дерева-покровителі допомагають діяти впевнено, зберігати гармонію та наповнюють день натхненням для сміливих змін.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

