Кельтський гороскоп дерев на 8 серпня 2025 року: Овнам — нові початки, Стрільцям — внутрішня цілісність

Кельтський гороскоп дерев / © ТСН.ua

Реклама

8 серпня — сприятливий день для усвідомлених початків і внутрішньої цілісності. Дерева‑покровителі кельтського гороскопа дерев допоможуть відчути баланс між амбіцією та спокоєм, дозволять діяти усвідомлено і з гармонією у серці.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Кельтський календар для всіх знаків зодіаку на 8 серпня 2025 року

Овен — яблуня : час для нових початків, добрих справ і відкритих розмов.

Телець — смерека : день дисципліни та мудрих рішень, що зміцнять позиції.

Близнята — в’яз : гнучкість і спокій допоможуть уникнути конфліктів.

Рак — береза : оновлення енергії, емоційна чутливість і гармонія.

Лев — кипарис : впевненість і внутрішня стійкість сприятимуть успіху.

Діва — граб : порядок і відповідальність — ключ до результату.

Терези — липа : дипломатія та гармонія у стосунках допоможуть розв'язувати складні питання.

Скорпіон — каштан : справедливість і глибина поглядів принесуть повагу оточення.

Стрілець — інжир : тепло, гнучкість і турбота про себе та близьких.

Козоріг — бук : стратегічне мислення і чітке планування забезпечать успіх.

Водолій — тополя : нові ідеї та здатність бачити перспективу.

Риби — верба: емоційна мудрість і творчий підхід у справах.

8 серпня 2025 року — це час, коли нові початки поєднуються зі стійкою внутрішньою силою. Дерева-покровителі допомагають діяти впевнено, зберігати гармонію та наповнюють день натхненням для сміливих змін.

Реклама

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми писали про закінчення війни в Україні: відомий астролог здивував новим передбаченням.

Астролог вважає, що перемир’я в Україні може настати вже цього літа.